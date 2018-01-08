Львы три года кормили сородича, попавшего в капкан - ФОТО

В Танзании львиный прайд три года заботился о молодом собрате, который медленно умирал из-за металлических прутьев, с детства сковывавших его шею, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Трогательная история произошла в семействе львов, живущих в национальном парке Микуми в Танзании. Дикие звери повели себя по отношению к попавшему в беду сородичу лучше, чем порой ведут себя некоторые люди. Прайд три года выхаживал своего собрата, закованного в металлический "ошейник".

1. Лев попал в ловушку браконьеров в заповеднике в Замбии. (Фото: dailymail.co.uk)

Раненого льва туристы впервые заметили еще в 2009 году: шею животного сжимала удавка из железных прутьев, в которую молодой лев попал еще детенышем, угодив в ловушку браконьеров.

- Охотники расставляют ловушки на мелких животных, таких как антилопа импала. Скорее всего, любопытный львенок засунул туда голову и вырвался на свободу уже вместе с проволочной петлей на шее, - рассказал старший смотритель заповедника Уильям Мвакилема.

Со временем юный царь зверей стал настоящим заложником своих оков. С каждым годом проволока всё глубже впивалась в шею льва, обрекая его на долгую и мучительную смерть от удушья.

- После первого же сигнала о том, что наш питомец попал в беду, мы предпринимали попытки выследить и освободить его. Но территория нашего заповедника слишком велика, а нрав у этих животных очень осторожный, - рассказывает Мвакилема. - Так что лев выжил только благодаря заботам своих сородичей.

2. По словам сотрудников заповедника, всех их поразило поведение диких зверей. Братья и сестры раненого животного поддерживали его, принося ему пищу с охоты.

- Они не убили его, как обычно поступают со слабыми самцами. Напротив, львы не давали ему погибнуть всё это время, пока люди были бессильны помочь, - добавил смотритель.

Совместными усилиями рейнджеры и туристы смогли выследить умирающего льва лишь в августе 2012 года. На место сразу же вызвали ветеринаров, которые на время усыпили страдальца, чтобы ему помочь.

- Это была очень опасная процедура. Пять собратьев нашего пациента защищали своего родственника, так что нам пришлось отгонять их на джипах. В итоге нам удалось снять прутья с его шеи. Повреждения были настолько глубокими, что, не вмешайся мы, скоро было бы уже поздно, - сообщил Уильям Мвакилема.

Обработав раны, люди оставили льва выздоравливать в кругу его преданной семьи. Через несколько месяцев после спасательной операции недавнего пленника браконьерской удавки вновь заметили на просторах заповедника.

По словам смотрителей заповедника, лев уже почти полностью оправился, на его шее и голове наконец начала расти грива, а о страшных ранениях теперь напоминают лишь глубокие шрамы.

3. Спасенный лев воссоединился со своей семьей.