Горячая десятка концепт-каров позднего СССР - ФОТО

Кончина СССР стала таким ударом для местного автопрома, что он до сих пор не может окончательно избавиться от тошноты и головокружения, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

А что если бы Союз существовал и поныне? Есть основания полагать, что сейчас российские машины составляли бы достойную конкуренцию западным. Представляем десятку горячих концепт-каров, разработанных в Стране Советов на закате ее существования.

1. НАМИ-ЛуАЗ "Прото"

В 1989 году машина имела все шансы стать серийной моделью. Кроме традиционных требований к внедорожникам (проходимость и надежность), в "Прото" создали комфорт на уровне легкового автомобиля. Двигатель от "Таврии" обеспечивал разгон до 130 км/ч. В целом получился современный компактный внедорожник с широкими возможностями по дальнейшей модернизации. Но эту разработку ленинградской лаборатории НАМИ зарубили в Москве, автомобиль в серию не пошел.

2. НАМИ 0288 "Компакт"

"Компакт" был собран в единственном экземпляре в 1988 году. Автомобиль имел ряд технических решений, которые были в новинку в СССР. На "Компакт" поставили бортовой компьютер, управляющий работой подвески, модернизировали двигатель от "Таврии" - он работал на бензине и на водороде. Расход топлива - экономичные 5,4 литра на 100 километров. Если бы "Компакт" попал в производство, то стал бы сильным конкурентом популярному Daewoo Matiz.

3. ЗИЛ-4102

ЗИЛ-4102 разработали по указанию президента СССР Михаила Горбачева взамен устаревшему ЗИЛ-41041. Проектировщики опирались на американскую школу лимузиностроения, а также для изучения купили в Англии новый Rolls-Royce Silver Spirit.

В 1988 году были изготовлены два экземпляра ЗИЛ-4102. Новинка кардинально отличалась от своего предшественника. Во-первых, машина была безрамная, с несущим кузовом. Многие наружные панели сделаны из стеклопластика. Автомобиль получил V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 7,6 л мощностью 315 л.с.

Салон отделан белой кожей, "леопардовыми" коврами и деревом. В богатую комплектацию президентского лимузина входили электрические стеклоподъемники, радиоприемник, акустическая система на 10 динамиков, проигрыватель компакт-дисков, бортовой компьютер и синтезатор речи. Несмотря на все новшества, ЗИЛ-4102 Горбачеву не понравился, и проект закрыли.

4. Москвич-2139 "Арбат"

Москвич-2139 "Арбат" мог стать первым советским семиместным минивэном. У него был стальной кузов, на который крепились пластиковые панели. Машина получила трансформируемый салон и многофункциональный руль. В 1991 году построили действующий образец, который так и остался концептом.

5. НАМИ "Охта"

Проект "Охта" был создан в 1987 году. Это 7-местный автомобиль с потрясающей возможностью трансформации салона. Средний ряд сидений складывался, образуя столик. Передние кресла разворачивались на 180 градусов. Так простой салон превращался в уютное купе. А если нужно было перевезти груз, сиденья второго и третьего рядов снимались, и минивэн становился фургоном. А из-под бампера на большой скорости выдвигался спойлер, улучшающий и без того превосходную аэродинамику автомобиля.

6. Москвич-2143 "Яуза"

Концепт-кар "Яуза" представлял дальнейшее развитие седанов "Москвич-2141". Модель могла претендовать на звание автомобиля с самыми дурацкими окнами: верхние стекла были жестко зафиксированы, а открывались только нижние. В 1991 году собрали три экземпляра "Яузы".

7. ВАЗ-2702 "Пони"

В 70-е годы при необходимости перевезти небольшой груз приходилось гонять автомобиль грузоподъемностью свыше 3 тонн. Это вызывало лишний расход топлива и ухудшало экологическую обстановку. Тогда на ВАЗе спроектировали компактный электромобиль ВАЗ-2702 "Пони". Первый образец поехал в 1984 году. Он был сделан из алюминия, что сильно облегчило кузов. Но из-за этого грузовичок был недостаточно прочен и надежен. Поэтому, несмотря на интересную и перспективную концепцию, "Пони" не получил дальнейшего развития. Так страна лишилась первого серийного электромобиля.

8. Москвич-2144 "Истра"

Из всех "Москвичей", нацеленных на 2000 год, этот был ближе всех к тому, чтобы стать реальностью. Единая боковая дверь открывалась вверх, как у суперкаров, давая доступ в салон с множеством новинок. На лобовое стекло проецировалась информация о скорости автомобиля, а также изображение с прибора ночного видения. Безопасность машины улучшали ремни, подушки безопасности и ABS. В машине стояла система климат-контроля, поэтому боковые стекла сделали неоткрывающимися, оставив только маленькие форточки.

9. ЗИЛ-118 "Юность"

Автобус "Юность" разработали в начале 1960-х на базе представительского лимузина ЗИЛ-111. Его концепция была уникальной для тех лет. Главное отличие "Юности" от других автобусов - повышенный уровень комфорта и плавность хода. Машина ехала почти как легковушка. И неудивительно, ведь на нее ставили двигатель от грузовика ЗИЛ-130, мощности которого хватало с избытком.

"Юность" собирали по несколько единиц в год по спецзаказам телевидения, КГБ и как машины скорой помощи для особо важных пациентов. Всего с 1963 по 1994 год завод изготовил 93 экземпляра.

10. МАЗ-2000 "Перестройка"

И, наконец, главный хит. В 1988 году на Парижском автосалоне состоялся шумный дебют уникального советского грузовика - МАЗ-2000. Это была попытка инженеров Минского автозавода показать, как они себе представляют дальнобойный грузовик XXI века. Кабина оборудована кондиционером, телевизором, магнитолой, столиком, холодильником, электроплитой, УКВ-радиостанцией и даже камерой заднего вида.