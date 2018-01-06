Вместе весело худеть: как 6 месяцев спорта изменили семью из Китая - ФОТО

Новый год - отличное время для того, чтобы начать новую жизнь. Заняться спортом, сделать лучше себя и свой мир. Чудесно, когда наблюдаешь вокруг какие-нибудь вдохновляющие примеры кардинальных перемен. Вот вам чудесный образчик того, как эффективно привести себя в порядок всего за 6 месяцев.

В китайской социальной сети Weibo быстро набрали вирусную популярность фотографии одной китайской семьи, которая за полгода смогла кардинально изменить свой внешний вид, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Потеря веса сложна как психологически, так и физически. Чтобы облегчить процесс трансформации, 32-летний фотограф Джесси решил заняться этой задачей вместе со своей семьей. Они поддерживали друг друга полгода, и их фотографии из серии "до и после" выглядят просто потрясающе.

Все началось, когда мама Джесси решила на время переехать к сыну и его беременной жене, чтобы помочь невестке на первых этапах материнства. Тогда Джесси пригласил своего отца, который в то время управлял небольшой фабрикой по обработке бамбука, чтобы укрепить внутрисемейные связи.

Вот как семья выглядела до начала преображения, и вот как она выглядит сейчас. Даже новоиспеченная бабуля решила привести себя в порядок и сбросила вес.

В ожидании прибавления в семействе 32-летний мужчина и его 60-летний отец решили привести свою форму в порядок. Благодаря режиму, правильному питанию и занятиям спортом за полгода им удалось избавиться от оплывших фигур и округлых животов, получив весьма завидные торсы с 6 кубиками пресса.

В начале фитнес-пути и у отца, и у сына были солидные "пивные" животы.

А теперь у них отчетливо просматриваются кубики пресса.

Но для того, чтобы добиться изменений, мужчинам пришлось приложить немало усилий, подолгу пропадая в тренажерном зале.

Силовые тренировки - отличный способ привести себя в порядок.

Но чтобы начать жиросжигание, обязательно нужны кардионагрузки.

А самые эффективные кардионагрузки - на свежем воздухе, ведь для сжигания жира телу нужен кислород.

Поэтому отец с сыном начали регулярные пробежки.

Вот как, начиная с 10 марта, менялись мужчины...

10 апреля

10 мая

10 июня

10 августа

10 сентября

Физическая форма отца и сына по состоянию на 20 марта и 30 сентября.

Разве это не впечатляет?

То, что изначально планировалось сделать с 10 марта по 30 сентября, стало их новым образом жизни, и семья утверждает, что они будут придерживаться своего спортивного режима и дальше.