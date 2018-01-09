"Кроссовый" седан Vesta с независимой подвеской представят в 2018 году - ФОТО
Напомним, идею необычной Vesta подготовили тольяттинские фирмы "Автопродукт" и ArtForm. И теперь в распоряжении портала "Русский автомобиль" оказались новые фотографии проекта - сейчас машина находится на начальной стадии разработки, специалисты изготавливают пластилиновый макет деталей обвеса.
Как мы уже писали ранее, новый "приподнятый" седан получит имя Vesta Rally Sprint и будет отличаться от серийного собрата другой подвеской.
Эта подвеска обладает повышенной жесткостью и "раллийной" энергоемкостью, а также увеличенным на несколько сантиметров дорожным просветом. Самое интересное, что вслед за отличными от заводских амортизаторами, такая Vesta получит еще и полностью независимую заднюю подвеску на треугольных рычагах. Такой вариант сейчас проходит патентные процедуры.
Компания "Автопродукт" ранее уже применяла оригинальную независимую подвеску на модели Kalina Cross, а теперь ее предложат и для "Весты", если спрос окажется достаточным.
После тестирования и новые амортизаторы, и независимая подвеска должны поступить в продажу. Доработанные таким образом обычные Lada Vesta теоретически смогли бы конкурировать с заводскими модификациями Cross.
Компании рассчитывают также организовать и мелкосерийное производство Vesta Rally Sprint. Презентация пилотного автомобиля планируется в январе 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!