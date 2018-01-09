15 самых старых чудом сохранившихся повседневных вещей - ФОТО
Сегодня в распоряжении человечества полно новейших технологий, которые придумывают чуть ли не каждый день и которые быстро входят в обиход и остаются там надолго. Однако большинству вещей, которыми мы пользуемся каждый день, уже много сотен лет. Может, у людей в старину и не было СМС и селфи, но они наслаждались повседневными вещами вроде смываемых туалетов, жвачки и сумочки, совсем как мы.
Итак, сегодня Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru представляет вашему вниманию фотографии самых старых повседневных вещей в мире. Причем самых старых сохранившихся вещей. А представляете, сколько утеряно?
Эти египетские шерстяные носки, создававшиеся, чтобы носить их под сандалии, были связаны где-то в период от 300 до 499 гг. н.э., а обнаружены в 19 веке.
Рецепт шумерского пива - 3000 лет до н.э. В результате получается очень крепкое пиво с плавающими в нем кусочками хлеба.
Они были найдены на Баффиновой Земле в Канаде. Вообще-то это скорее не солнечные, а снежные очки, созданные для того, чтобы сокращать интенсивность солнечных лучей, отражающихся от снега.
Это Венера из Холе-Фельс, ей 35-40 тысяч лет, и она самая старая скульптура человеческого тела. Ее нашли на территории Германии.
Этой флейте около 40 000 лет. Она сделана из кости грифа и была найдена в южной части Германии. Некоторые ученые полагают, что музыка могла дать нашим предкам стратегическое превосходство над неандертальцами.
Старейшей паре брюк в мире 3300 лет. Они были найдены в Западном Китае.
В Эфесе - древнем городе в Турции - есть "смываемые" туалеты. Собственно, все очень просто: быстротекущие воды под сиденьями уносили все отходы прямо в соседнюю речку.
Этим лифчиком пользовались в период с 1390-го по 1485 год в Австрии. Существуют и более ранние описания "мешков для груди", но их сохранившихся примеров еще никогда не видели.
Этот 3000-летний протез использовался, чтобы помочь людям в Египте снова ходить. Тесты подтвердили, что это был вполне функциональный протез, а не просто украшение.
Эти собачьи зубы - все, что осталось от распавшегося 4500-летнего кошелька, который нашли в Германии. Они, вероятно, были частью наружной створки.
Эту жвачку из Финляндии жевали как минимум 5000 лет назад. Она состоит из березовой коры и, скорее всего, использовалась, чтобы излечить инфекции ротовой полости или же в качестве клея.
Самая старая записанная мелодия была найдена в Угарите, который сейчас является частью Северной Сирии. Музыка была написана для лиры.
Старейшая монета была найдена в древнегреческом городе Эфес, что ныне в Турции. На ее единственной украшенной стороне нарисована львиная голова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!