Мужчина в мороз разделся и полез спасать провалившуюся под лед собаку - ВИДЕО

Житель города Сортавала в Карелии в мороз разделся и полез на лед вытаскивать собаку из полыньи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, видео опубликовано в паблике "Вести Приладожья" во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, они звонили в МЧС и просили помочь замерзающему животному, однако никто не приехал.

Тогда случайный прохожий Павел Лыжов рискнул самостоятельно подползти к собаке и вытащить ее на берег.

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