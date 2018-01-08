Мужчина в мороз разделся и полез спасать провалившуюся под лед собаку - ВИДЕО

8 января 2018 17:55

Житель города Сортавала в Карелии в мороз разделся и полез на лед вытаскивать собаку из полыньи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, видео опубликовано в паблике "Вести Приладожья" во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, они звонили в МЧС и просили помочь замерзающему животному, однако никто не приехал.

Тогда случайный прохожий Павел Лыжов рискнул самостоятельно подползти к собаке и вытащить ее на берег.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:
В Карелии мужчина спас собаку из проруби

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az