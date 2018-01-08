Мужчина в мороз разделся и полез спасать провалившуюся под лед собаку - ВИДЕО
8 января 2018 17:55 179
Житель города Сортавала в Карелии в мороз разделся и полез на лед вытаскивать собаку из полыньи.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, видео опубликовано в паблике "Вести Приладожья" во "ВКонтакте".
По словам очевидцев, они звонили в МЧС и просили помочь замерзающему животному, однако никто не приехал.
Тогда случайный прохожий Павел Лыжов рискнул самостоятельно подползти к собаке и вытащить ее на берег.
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