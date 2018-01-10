В линейке Hyundai появился кроссовер Nexo - ФОТО

На открывшейся в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники (CES) состоялась мировая премьера нового водородомобиля Hundai, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru

Серийный кросс назвали Nexo, он придет на смену Hyundai ix35/Tucson Fuel Cell. Продажи модели стартуют на некоторых рынках уже в этом году, правда, страны и точные сроки пока не называются.

Вседорожник построен на новой платформе, его длина равна 4 671 мм, что на 262 мм больше, чем у ix35 FCEV. Ширина Nexo составляет 1 859 мм (+38 мм), высота - 1 630 мм (-25 мм), колесная база - 2 789 мм (+150 мм).

Три баллона для водорода расположены под полом в задней части кузова, кстати, система хранения стала на 16,33 кг легче по сравнению с ix35. Литий-ионную батарею установили в багажнике. Кросс получил электромотор мощностью 163 л.с., с места до 97 км/ч вседорожник разгоняется за 9,5 секунды - на 3 секунды быстрее, чем прежний водородомобиль. Запас хода - около 595 км, у ix35 FCEV этот показатель равен примерно 426 км. Заправить Нексо можно всего за пять минут.

В список оборудования Hyundai Nexo вошли система Blind-spot View Monitor с расположенными с двух сторон машины широкоугольными камерами (изображение выводится на экран, встроенный в "приборку") и система Lane Follow Assist, удерживающая авто по центру полосы движения на скорости до 145 км/ч. Кроме того, в арсенале новинки значится автопарковщик, причем парковать кроссовер можно удаленно, не находясь в нем.