В английском сафари-парке умерла горилла в почтенном возрасте

Сотрудники сафари-парка Лонглит в английском графстве Уилтшир оплакивают гориллу Нико, скончавшегося 7 января во сне в почтенном возрасте 56 лет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Его основной смотритель работал с Нико буквально на ежедневной основе с 1989 года, и за это время у них возникло невероятное взаимопонимание. Не стоит и говорить, что он особенно потрясен потерей, очень огорчены и все остальные смотрители, заботившиеся о Нико все эти годы", - написала в Facebook представитель сафари-парка.

Точный возраст Нико неизвестен, возможно, он был даже старше 56 лет. В 1980 году его привезли в Лонглит из Швейцарии. Нико был одной из "звезд" сафари-парка, жил на отдельном островке посреди озера. У него был собственный дом с колоннами, построенный специально для него и оснащенный центральным отоплением. Был у Нико и собственный телевизор. Со своего острова Нико любил наблюдать за проказами живущей по соседству молодежи - трех братьев-горилл Кешо, Эвинди и Алфа.

На день рождения в июле, оказавшийся последним для Нико, сотрудники зоопарка преподнесли горилле праздничный бананово-кабачковый торт со свечками из моркови.

Сафари-парк - один из лучших в Британии - находится на территории поместья Лонглит, резиденции маркизов Батских.

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