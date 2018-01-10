Названа опасность разогрева машины зимой
Автоэксперт Джейсон Фенске объяснил, почему не стоит разогревать машину зимой. Своими идеями он поделился на своем YouTube-канале Engineering Explained, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Фенске отмечает, что большинство автомобилей оснащены инжекторной системой подачи топлива, которая помогает безопасно разогреть двигатель с помощью медленной езды. Инжекторная система может справляться с температурами ниже нуля, уверен эксперт. В этом состоит ее отличие от использовавшихся в прошлом веке карбюраторов, которые породили устоявшееся мнение, что автомобилю зимой нужно постоять с включенным двигателем перед стартом.
Кроме того, езда разогревает двигатель сильнее, чем классический разогрев. Фенске утверждает, что опасность прогрева двигателя без движения заключается в том, что сырой бензин может просочиться в машинное масло и ускорить износ двигателя.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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