Флагманское кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа - ФОТО

Минимум защитной пленки позволяет в деталях оценить новый "купейный" вседорожник Audi Q8, построенный в пику BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. И хотя премьера новинки только ожидается на следующей неделе в Детройте.

Мировой дебют полностью готового к серийному производству Audi Q8 состоится на моторшоу в Детройте в январе 2018 года. Если премьеры в США не будет, вторым местом премьеры наверняка станет мартовский автосалон в Женеве.

Сам автомобиль построен на платформе "ку-седьмого" и, вероятно, позаимствует у него моторную гамму. Вдобавок концепт Audi Q8 располагал гибридной установкой мощностью 450 л.с., и такая версия, скорее всего, появится и у серийной машины.