Флагманское кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа - ФОТО
11 января 2018 06:57 486
Мировой дебют полностью готового к серийному производству Audi Q8 состоится на моторшоу в Детройте в январе 2018 года. Если премьеры в США не будет, вторым местом премьеры наверняка станет мартовский автосалон в Женеве.
Сам автомобиль построен на платформе "ку-седьмого" и, вероятно, позаимствует у него моторную гамму. Вдобавок концепт Audi Q8 располагал гибридной установкой мощностью 450 л.с., и такая версия, скорее всего, появится и у серийной машины.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!