Туристы называют этот северокорейский отель тюрьмой, несмотря на его 6-звездочный рейтинг - ФОТО

Десятки возмущенных туристов раскритиковали в интернете единственный шестизвездочный отель в Северной Корее за условия, похожие на тюремные, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Отель "Рянган" в Пхеньяне, который местные называют первоклассным заведением, получил 31 отзыв на сайте TripAdvisor, и большинство путешественников остались крайне недовольны сервисом и условиями размещения в этой гостинице.

Но если вы надеялись остановиться в северокорейской столице с бо́льшим комфортом, чем в "Рянгане", вас ждет разочарование: роскошная гостиница "Рюгён" высотой 330 метров, которую начали строить 29 лет назад, до сих пор не открылась.

Саймон Райдер из Великобритании, забронировавший номер в "Рянгане" в мае 2012 года, написал: "Кровати такие жесткие, что мне кажется, на полу было бы удобнее... Я смыл туалет и замочил ноги".

Другой гость из Кейптауна (ЮАР) согласился с жалобами британца, написав в отзыве: "Классический отель в советском стиле. Мрачный, плохо освещенный, каменные кровати, жалкое питание и перебои с горячей водой - и это еще не самое плохое!" Тем не менее, стараясь найти хоть какой-то позитив, южноафриканский турист отметил, что пребывание в отеле помогло ему прочувствовать северокорейский колорит.

Дэвид Темплман из Эстонии кратко описал "Рянган" как "старый и холодный" отель. Он добавил: "Электропроводка в ужасно плохом состоянии. Половина розеток сломана, и кое-где из пола торчат оголенные обрезанные провода (которые, возможно, под напряжением)".

Но он отметил и положительные моменты: "Из хорошего - большой плоскоэкранный телевизор с одним каналом, северокорейским пропагандистским каналом, где женщина-диктор изо всех сил пытается звучать воодушевляюще, пока на фоне показывают ролики с Ким Чен Ыном, полями и зданиями".

Сколько номеров в отеле, неизвестно, у "Рянгана" нет своего сайта. Многие гости рассказывают, что бронировали номер, пока их возили на автобусе с экскурсией по городу.

У "Рянгана" на Tripadvisor рейтинг 2,5 из пяти возможных баллов, и большинство постояльцев отмечает, что в отеле было "средне" или "плохо".

Похоже, в Северной Корее дела с первоклассными гостиницами обстоят не очень. Уже много лет туристы ждут открытия отеля "Рюгён" в высокой треугольной башне высотой 330 метров. Здание из стекла и бетона, которое обошлось более чем в 750 миллионов долларов, все еще не достроили. Работы начались в 1987 году еще при дедушке Ким Чен Ына Ким Ир Сене, и гостиницу должны были открыть через два года. По расчетам северокорейского руководства, новая гостиница-башня должна была вызывать зависть у Южной Кореи. В 1988 году Сеул принимал Олимпийские игры, а в Пхеньяне должен был открыться самый высокий в мире отель.

Каркас огромной пирамиды возвели быстро, но работы остановились в 1992 году, после того как главный спонсор Северной Кореи СССР перестал существовать. Для страны это была экономическая катастрофа, которая вызвала голод, унесший жизни около 3,5 миллионов человек. То, что должно было стать символом технического и инженерного превосходства страны, стало бессмысленным памятником и объектом насмешек других стран.

В 1990-х годах европейская делегация проинспектировала здание и заключила, что каркас не подлежит ремонту и должен быть снесен из-за плохого качества бетона и искривления лифтовых шахт. Журнал Esquire назвал это здание худшим в истории человечества. Другие назвали его "Обреченным отелем". Это прозвище прижилось.

В 2008 году, после 16 лет бездействия, к удивлению западных наблюдателей, работы по строительству отеля-великана возобновились. В 2011 году бетонные конструкции укрепили, а снаружи здание облицевали стеклом стоимостью 146,5 миллиона долларов. Теперь отель сверкает на солнце.