Китаец заработал $1,5 млн. странным способом
12 января 2018 08:57 947
По словам блогера Ли Цзяци, он помогает людям покупать наилучшие продукты по низкой цене.
Китайский бьюти-блогер Ли Цзяци, занимающийся тестированием губной помады на интернет-платформе Taobao, заработал около полутора миллионов долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом сообщает China Daily.
Блогер тестировал свыше 300 видов помады в день. Трансляции, которые он проводил ежедневно, длились по семь часов, а прерывался он только для того, чтобы поесть и сходить в туалет.
Фанаты Цзяци прозвали его "королём помады" или "братом с железными губами".
По словам самого блогера, он помогает людям покупать наилучшие продукты по низкой цене, а иногда подписчикам Цзяци предоставляют скидки в магазинах.
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