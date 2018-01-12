Китаец заработал $1,5 млн. странным способом

По словам блогера Ли Цзяци, он помогает людям покупать наилучшие продукты по низкой цене.

Китайский бьюти-блогер Ли Цзяци, занимающийся тестированием губной помады на интернет-платформе Taobao, заработал около полутора миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом сообщает China Daily.

Блогер тестировал свыше 300 видов помады в день. Трансляции, которые он проводил ежедневно, длились по семь часов, а прерывался он только для того, чтобы поесть и сходить в туалет.

Фанаты Цзяци прозвали его "королём помады" или "братом с железными губами".

По словам самого блогера, он помогает людям покупать наилучшие продукты по низкой цене, а иногда подписчикам Цзяци предоставляют скидки в магазинах.

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