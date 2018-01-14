Honda показала конкурента гибридному "Приусу" - ФОТО

Японцы сочли, что сейчас самое время реанимировать свой компактный гибрид Insight, который концептуально был очень близок к успешному Toyota Prius, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Прообраз серийной машины покажут публике уже через несколько дней.

Компания Honda окончательно рассекретила свой компактный седан Insight с гибридной силовой установкой, который на рынке США поступит в продажу уже летом 2018 года. Мировая премьера новинки состоится в Детройте уже 15 января. И хотя автомобиль получит приставку Prototype, на самом деле, публике покажут без пяти минут серийный экземпляр.

"Инсайт" нового поколения построен на базе модели Civic, да и архитектура кузова в целом напоминает донорскую машину. Разве что линия крыши здесь сделана более покатой в угоду аэродинамике. Honda Insight получил индивидуальное оформление передней и задней части кузова - с собственной светографикой оптики и пластикой бамперов.

В интерьере центральное место занимает большой 8-дюймовый тачскрин медиакомплекса, который поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также интернет-соединение через Wi-Fi. Японцы обещают простор для пассажиров и хорошее оснащение (модель будут позиционировать выше и премиальнее "Цивика").

Новый Honda Insight будет оснащаться гибридной установкой третьего поколения, которая состоит из 1,5-литровой бензиновой "четверки", работающей по циклу Аткинсона, электромотора и литий-ионной батареи. Параметры мощности пока не озвучиваются, однако в Honda обещают покупателям низкий расход топлива - менее 4,5 л на 100 км.

Гибридный Insight будет производиться на том же заводе Honda в Гринсбурге, штат Индиана, где выпускаются Civic и CR-V.

Отметим, что уже в начале 2018 года на американском рынке стартуют продажи гибридного Accord нового поколения.

Новому Honda Insight предстоит конкурировать не только с лидером сегмента - Toyota Prius, но и стремительно набирающим популярность Hyundai Ionic.