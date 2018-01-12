На Марсе найдены открытые залежи льда

Астрономы нашли на Марсе восемь ранее неизвестных ледников. Обнаруженные залежи льда состоят из многих слоев и их изучение позволит узнать больше о климатической истории Марса, надеются ученые.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование было опубликовано в журнале Science.

Исследователи изучили снимки, сделанные камерой HiRISE, установленной на борту межпланетной станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter. На снимках они обнаружили восемь участков, где из-за эрозии стали видны ледники. Толщина некоторых из них превышает 100 м.

Участки, на которых обнаружены ледники, представляют собой склоны с углом наклона до 55 градусов, расположенные в средних широтах. Судя по отсутствию кратеров, ледники появились сравнительно недавно. Они покрыты застывшим слоем мелкой пыли, по оценкам авторов работы его толщина составляет около 2 м.

Слоистая структура ледников указывает на то, что они формировались под воздействием разных климатических условий. Ученые рассчитывают, что их дальнейшее изучение позволит узнать о том, как в прошлом изменялся климат на Марсе.

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