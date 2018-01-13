Вышел первый посмертный трек рэпера Lil Peep - ВИДЕО

13 января 2018 09:52

Музыкант Marshmello выпустил трек Spotlight - первую новую песню с вокалом рэпера Lil Peep с момента его смерти, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Аудиозапись опубликована на YouTube-канале артиста.

Работа над композицией началась за несколько недель до кончины Lil Peep. Marshmello самостоятельно закончил трек по просьбе матери покойного.

Рэпер умер в возрасте 21 года в ноябре 2017 года. Исполнитель скончался от передозировки поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом.

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