Вышел первый посмертный трек рэпера Lil Peep - ВИДЕО
13 января 2018 09:52 142
Музыкант Marshmello выпустил трек Spotlight - первую новую песню с вокалом рэпера Lil Peep с момента его смерти, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Аудиозапись опубликована на YouTube-канале артиста.
Работа над композицией началась за несколько недель до кончины Lil Peep. Marshmello самостоятельно закончил трек по просьбе матери покойного.
Рэпер умер в возрасте 21 года в ноябре 2017 года. Исполнитель скончался от передозировки поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом.
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