Известие о том, что у него родится очередная сестра, довело мальчика до слёз - ВИДЕО
Дестин Торрес из Флориды (США), который живёт вместе с родителями и двумя сестрёнками, поначалу с энтузиазмом воспринял известие о том, что мама и папа ждут четвёртого ребёнка, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Бриттани и Фредди купили детям специальные "гадательные" кексы, в которых должна была быть начинка розового или голубого цвета - именно так предполагалось определить, родится ли мальчик или девочка.
Естественно, Дестин полагал, что сестер в доме уже достаточно, так что он очень хотел братика. Как ни жаль бедного мальчика, но начинка в кексах оказалась розовой, и эта печальная весть повергла расстроенного брата в слёзы.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Названа главная опасность соли
-
15 Янв. 13:43 8 829
-
15 Янв. 18:34 8 009
-
15 Янв. 19:16 7 768
-
15 Янв. 20:05 7 134
-
01:54 4 074