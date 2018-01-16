Известие о том, что у него родится очередная сестра, довело мальчика до слёз - ВИДЕО

Дестин Торрес из Флориды (США), который живёт вместе с родителями и двумя сестрёнками, поначалу с энтузиазмом воспринял известие о том, что мама и папа ждут четвёртого ребёнка, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Бриттани и Фредди купили детям специальные "гадательные" кексы, в которых должна была быть начинка розового или голубого цвета - именно так предполагалось определить, родится ли мальчик или девочка.

Естественно, Дестин полагал, что сестер в доме уже достаточно, так что он очень хотел братика. Как ни жаль бедного мальчика, но начинка в кексах оказалась розовой, и эта печальная весть повергла расстроенного брата в слёзы.

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