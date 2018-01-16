Очередное разоблачение от Project Veritas: в Twitter просматривают сообщения пользователей - ВИДЕО

Сотрудникам Twitter платят за просмотр личных сообщений пользователей сервиса, заявили в организации Project Veritas.

Об этом, как говорится в материале, рассказала на скрытую камеру специалист по сетевой безопасности Twitter Клей Хейнс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. По ее словам, существуют специальные коды доступа к личным сообщениям любых пользователей. При этом несколько сотен сотрудников получают деньги за их просмотр. Удаление переписки не поможет, так как она уже сохранилась на серверах, поясняют сотрудники компании.

Цель такой слежки - создание профиля пользователя для будущих рекламодателей.

Ранее в Project Veritas сообщили о том, что сотрудники Twitter применяет против неугодных пользователей особый метод цензуры - так называемый теневой бан. Аккаунт с неугодным для компании контентом становится невидимым для всех, кроме автора.

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