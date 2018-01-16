В Сети появилось видео редкого боя Брюса Ли - ВИДЕО

В глобальной сети появилось видео с Брюсом Ли, дерущимся на световых мечах, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

На YouTube появилось смешное видео, посвященное великому Брюсу Ли. Поклонник творчества великого мастера боевых искусств "вооружил" своего кумира оружием в стиле Star Wars.

В комментариях пользователи отмечают, что Брюс Ли очень органично выглядит с джедайским мечом. Ролик набрал уже свыше 900 тысяч просмотров.

В комментариях фолловеры сравнивают получившуюся сцену с кадрами из фильма "Звездные войны" и считают, что Брюс Ли превзошел великих дуэлянтов, включая Вейдера.

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