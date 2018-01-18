Точный гороскоп на четверг

Сегодняшний гороскоп будто специально создан для того, чтобы добиваться своего: звезды наделяют такими качествами, как решительность, энергичность, пробивные способности и здоровый эгоизм. Неудивительно, что по этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни - от работы до любви. Многие захотят доказать свое превосходство или просто будут уверены в том, что лучше других знают, как действовать. Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.

Овен

Сегодня - замечательный день, когда чувства Овна будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят ему гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ним рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Овну сегодня будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, - вас ждет море радости, искренности и любви!

Телец

Сегодня - отличный день для того, чтобы Телец занялся своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет его такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды гороскопа обещают, что, направив энергию в нужное русло, Телец сегоднясделает уверенный шаг вперед. Единственное "но": в любых делах ему не стоит полагаться на окружающих - в плане ответственности и дисциплины им до Тельца сегодня как до Луны далеко.



Близнецы

У Близнецов есть шанс убедиться в справедливости пословицы "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Близнецов удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: сегодня вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Близнецам приятный сюрприз!

Рак

Рака ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на его пути преград. Напротив, Рак будет настроен по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут его азарт. То же самое касается и соперников: сегодня они будут стимулировать Рака, выполняя для него роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Раку следует опасаться препятствий, напротив - сегодня именно они заставляют его бороться и побеждать!

Лев

Льву в любой из сфер его жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды гороскопа советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Льву следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Лев поторопится с ответом, то рискует проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.

Дева

Звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, "от и до", досадуя о малейшей ошибке! Дева же сегодня будет настроена так, что любая неправильность способна лишить ее душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.

Весы

События благоприятствуют Весам, а судьба может подкинуть им приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня - это отношения с окружающими: Весы могут случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Весы будут слишком толкаться локтями или же наоборот, их достижения вызовут зависть. Как бы то ни было,сегодня Весам стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

Скорпион

День Скорпиона обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды гороскопа советуют ему посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Скорпиону мощный заряд позитивной энергии. Если же между Скорпионом и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: сегодня Скорпиону можно не беспокоиться о том, правильно ли его понимают.

Стрелец

Стрелец способен демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают его от поспешных поступков и решений. День склоняет Стрельца к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Стрельцу сегодня необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: "Семь раз отрежь", то есть "отмерь"...

Козерог

Козерог имеет шанс почувствовать себя на коне! День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. сегодня Козерог способен разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Его планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только его собственных дел, но и проблем окружающих - Козерог сегодня охотно проявит широту души и поможет тому, кто к нему обратится за помощью.

Водолей

День дарит Водолею огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него - не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды гороскопа призывают Водолея не сидеть дома - ведь под лежачий камень вода не течет - а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Водолей способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если он этим шансом не воспользуется, его право. Как говорится, "не хочу" - вот причина, "не могу" - лишь предлог.

Рыбы

Звезды гороскопа склоняют Рыб к тому, чтобы провести этот день в тишине - и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Рыбам достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване сегодня помогут Рыбам заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие их вопросы.