Точный гороскоп на пятницу

Сегодня гороскоп особенно хорош для учебы и научного творчества. Ваши интеллектуальные и логические способности в этот день достигнут своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Однако берегитесь, чтобы легкость, с которой вам сегодня дается решение сложных проблем, не вскружила вам голову. Также звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя, которые сегодня могут незаметно затянуть в свой опасный омут, в силу чего есть риск совершить много досадных ошибок.

Овен

Звезды гороскопа советуют Овну узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Овен будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у него есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Овен может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Овну.

Телец

Звезды гороскопа советуют Тельцу сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями - день склоняет его к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенный Телец сегодня может смело задавать любые вопросы - есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, он получит ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как "Чего я хочу от жизни?", "Куда иду?", "Что делать дальше?". Ответы на них существуют, и в глубине души Тельцу они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Близнецы

Залог успеха Близнецов в делах - это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда им потребуется консультация специалиста. Возможно, Близнецам не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Близнецам сегодня следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Рак

Рак может испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Рак же сегодня проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Его боевой настрой грозит вылиться в споры-сегодня желание Рака доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих - это согласиться с аргументами Рака: если его интеллектуальное превосходство признают, Рак будет полностью удовлетворен.

Лев

Лев способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Лев способен испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Льву сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

Дева

У Девы будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ей новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, сегодня Дева может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет ее жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Деве не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка - целое золотое руно.

Весы

Весы смогут, если захотят, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды гороскопа наделяют их общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит им выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Весам не будет равных, ну а эрудиция сегодня будет актуальна во всем, даже в любви.

Скорпион

Сегодня есть большая вероятность того, что Скорпион захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других - сегодня идеи Скорпиона об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Скорпиона повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой - сегодня со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.

Стрелец

Душа Стрельца будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Стрелец такового не найдет, звезды гороскопа обещают, что сегодня он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Стрелец способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Стрелец настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Козерог

Сегодняшний день Козерогу стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Козерогу успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Козерога сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство - практичность.

Водолей

Сегодня - день, когда Водолей может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Водолей захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов - правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Водолею особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашли ли они в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Рыбы боятся себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, - дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Рыбы поймут, что зашли не туда, - не страшно. Сегодня хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

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