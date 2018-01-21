Психоделическая живопись художницы Джилл Бустаманте - ФОТО

21 января 2018 03:11

Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru предлагает вам познакомиться с удивительной живописью художницы Джилл Бустаманте из английского графства Сассекс, которая пишет фантасмагорические леса и населяет их вполне реалистичными живыми существами: оленями, птицами и большими кошками.

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