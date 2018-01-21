Красивейшие пейзажи Великобритании в новой книге фотографий Landscape Photographer of the Year - ФОТО

21 января 2018 01:23

В 11-м томе книги "Landscape Photographer of the Year" собраны все самые красивые пейзажи Великобритании, увековеченные профессиональными фотографами и любителями, которые заняли призовые места фотоконкурса Take A View Landscape Photographer of the Year 2017 либо были удостоены высокой оценки жюри, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.

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