Красивейшие пейзажи Великобритании в новой книге фотографий Landscape Photographer of the Year - ФОТО

В 11-м томе книги "Landscape Photographer of the Year" собраны все самые красивые пейзажи Великобритании, увековеченные профессиональными фотографами и любителями, которые заняли призовые места фотоконкурса Take A View Landscape Photographer of the Year 2017 либо были удостоены высокой оценки жюри, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.