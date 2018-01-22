Одни выбрасывают, другие собирают: турецкие мусорщики собрали библиотеку из «спасенных» книг - ФОТО
Сборщики мусора из Анкары открыли публичную библиотеку, которая состоит из выброшенных книг, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. В течение нескольких месяцев мусорщики "спасали" книги, а потом к ним подключились и местные жители.
Изначально библиотека предназначалась для сборщиков мусора и их семей. Но по мере того, как коллекция росла, рос и интерес жителей города. В итоге библиотеку открыли для всех желающих. Сейчас там около 6000 книг, начиная от художественной и заканчивая научной литературой. Есть даже отдел с комиксами для детей. Место для библиотеки нашлось в здании старой кирпичной фабрики, там же, где расположено управление санитарных служб района.
Коллекция книг стала настолько большой, что библиотека выдает "спасенные" книги образовательным учреждениям и даже тюрьмам.
Библиотека постоянно заполнена детьми муниципальных служащих и учениками соседних школ. Для посетителей здесь есть зона отдыха и шахматные доски. Особенно библиотека популярна среди велосипедистов, которые катаются по округе и заглядывают сюда, чтобы отдохнуть, почитать и попить чай.
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