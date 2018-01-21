Точный гороскоп на воскресенье

Гороскоп на сегодня таит в себе подвох: день обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками. Поэтому совет сегодняшнего дня - не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, наверняка придется отказаться. Кроме того, будьте осторожнее с деньгами - избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.

Овен

Овну сегодня придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Овна можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Овна привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Овен будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, сегодня Овну стоит научиться говорить "нет" (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Телец

Телец может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Тельцу придется бороться с желанием сделать что-то запретное - к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить "да". Так или иначе, звезды гороскопа советуют Тельцу тщательно взвесить все "за" и "против" - от его сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может - очень даже многое.

Близнецы

Ситуация может потребовать от Близнецов проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще - главное, что Близнецам придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Близнецы обладают нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне им по силам.

Рак

Звезды дарят Раку гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать "солнечно", и любые дела Раку будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Рака, сегодня вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Рака не составит труда сразить всех своим обаянием.

Лев

залогом успеха для Льва является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Льва инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Льву необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют его втянуть.

Дева

залогом успеха для Льва является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Льва инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Льву необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют его втянуть.

Весы

Весам не стоит браться за новые проекты - есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Весов из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Весам сегодня заняться тем, что будет получаться у них лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Скорпион

Скорпион будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Скорпиона будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное - что ж? Сегодня идеи Скорпиона будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе "от и до" можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Стрелец

в голову Стрельца могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Стрельца могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену - вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться сегодня у Стрельца в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Козерог

день Козерога переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче - и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Козерога, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Козерог сегодня возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Водолей

Водолею необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Водолею не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Водолею сегодня не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Водолей не забудет посоветоваться с профессионалами.

Рыбы

Сегодня - день, когда Рыбам не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: они способны заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется сегодня Рыбам замечательной и требующей немедленного исполнения, им лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют их к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош - Рыбы могут спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

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