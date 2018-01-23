Путь самосовершенствования: советы от Брюса Ли - ФОТО

Брюс Ли за свою жизнь успел очень многое: проходил военную службу в Гонконге, был киноактером, мастером боевых искусств, режиссером и основателем собственной школы кунг-фу. А еще он вошел в историю как значимый философ и мыслитель. И совершенно точно у него был уникальный взгляд на жизнь. Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru решил поделиться с вами его мудростью. В этом выпуске - самые яркие высказывания Мастера.

1. Я уверен только в одном: я не умею петь. Хотя обычно всем рассказываю, какой у меня богатый голос.

2. Если я скажу вам, что я отличный парень, вы подумаете, что я хвастаюсь. Если я скажу вам, что я ничего не стою, вы будете знать, что я лгу.

3. Восточные люди говорят: "Будь гибче. При жизни человек мягкий и гибкий, смерть делает его жестким. Это относится и к телу, и к разуму, и к душе".

4. Нельзя выиграть бой одним ударом. Либо научись терпеть обиды, либо найми телохранителя. Забудь о победах и поражениях, забудь о гордости и боли. Если противник оцарапает тебя - ударь его. Если противник ударит тебя - сломай ему руку. Если противник сломает тебе руку - забери его жизнь. Не думай о том, чтобы выйти из боя нетронутым. Будь готов пожертвовать всем. Даже жизнью.

5. Двигайся, как вода. Замирай, как зеркало. Отвечай, как эхо. У денег как таковых нет смысла. Это лишь инструмент для достижения определенных целей, и нужно понять, что они могут, а главное - чего не могут. Мой отец говорил мне: "В этом году ты заработал десять долларов. В следующем можешь заработать пять. Будь готов".

6. Если не хочешь споткнуться завтра, говори правду сегодня. Западное образование годится для одного, восточное - для другого. Можно сказать: "Этим пальцем лучше делать одни вещи, этим - другие". Но вся рука в любом случае лучше.

7. Мудрый получает больше знания из глупого вопроса, чем глупый - из мудрого ответа.

8. Американец - как дуб: он твердо стоит на земле, не гнется на ветру, а если ветер задует сильнее - ломается. Восточный человек - как бамбук: он гнется на ветру, но потом распрямляется и становится еще сильнее, чем прежде.

9. Я закончил Вашингтонский университет в Сиэтле. Не поверите, я изучал там философию.

10. Соберите всех великих учителей в одной комнате, и они договорятся обо всех вещах в мире. Соберите их учеников - и они будут спорить обо всем.

11. Есть одна китайская сказка. Жил на свете мясник, и у него был нож, который год за годом оставался идеально острым. Когда мясника спрашивали, как ему удается сохранять лезвие в таком состоянии, он отвечал: "Я следую линиям кости. Я не пытаюсь разрезать ее, сломать и вообще хоть как-то ей сопротивляться. Это только испортит нож". В жизни нужно идти вдоль препятствий. Если пытаться их побороть - это только навредит.

12. Мой вес 70 килограммов. Если я не свалю соперника в три удара - мне конец. Я использую и руки, и ноги, а бью так быстро, что мне приходится замедляться, чтобы камера поймала мои движения. В моих самых первых дублях люди просто падали на землю, и было абсолютно незаметно, как я их бью.

13. Бить доски и кирпичи - это ерунда для сосунков. Доска никогда не даст сдачи.

14. Я, конечно, иногда иду на компромисс с женой и ем американскую еду. Вы же не станете подавать к стейку жареный рис.

15. Моя сила идет из живота. В нем - центр тяжести, он является источником энергии.

16. Скажем так: 99 процентов всех восточных единоборств - это фуфло. Все выглядит очень красиво, но совершенно не работает. Если на девушку весом 45 килограммов нападут, все, что она может сделать, - это ударить изо всех сил в одну из трех точек: глазные яблоки, пах или голень. И в этот момент нужно давать деру.

17. Если ты любишь жизнь, не трать время, потому что время - это то, из чего сделана жизнь.