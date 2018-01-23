Точный гороскоп на вторник

Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами. Увы, звезды гороскопа не будут склонять к сдержанности, ну а о том, что такое вежливость и дипломатичность, окружающие и вовсе могут забыть. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее. И еще один момент: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. Правильно выбранный стиль в этот день - половина успеха.

Овен

Сегодня практически в любых делах Овном будет двигать здоровый азарт! При этом ему не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Овна будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Овна во всем - в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым!

Телец

События дня вполне способны поставить Тельца в тупик, поставить перед ним замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день - день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Телец сегодня ни хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Тельца просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция - сегодня она будет у Тельца на высоте, делая его невероятно проницательным.

Близнецы

День склоняет Близнецов попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Близнецов есть любимый человек, им стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Близнецы одиноки, они будут нараспашку открыты для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, сегодня Близнецы могут отлично проявить себя в творчестве: их правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

Рак

У Рака могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ему будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Рака может отвлекать все вокруг - окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Рак все-таки возьмется, способны валиться у него из рук. Звезды гороскопа советуют сегодня Раку не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ему стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Лев

Звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Льва! Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что Льву стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Льву повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же Лев собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем сегодня, ему для этого не найти.

Дева

Переполнить чашу терпения Девы будет не сложно - она у нее меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Дева и внимания бы не обратила, сегодня способны вмиг вывести ее из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Девы не выплеснулись на чью-то голову, ей стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее - попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Деву безмятежностью.

Весы

Окружающим трудно ожидать от Весов логичных поступков: практически все, что они делают, будет продиктовано такими железными аргументами, как "хочу" и "не хочу". На протяжении дня Весы будут находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги им и самим нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Весам стоит сегодня прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Скорпион

Скорпион может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Скорпион будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание он может уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Скорпион сегодня удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для него интересным, насыщенным и ярким!

Стрелец

Отличительной чертой гороскопа Стрельца является то, что он сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Стрельцу выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Стрельцу сегодня достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

Козерог

Козерог рискует оказаться против своей воли втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться им манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Козерога попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и догадками для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня держаться в стороне от чужих дел - и чем дальше, тем лучше.

Водолей

Сегодня Водолея способен закружить водоворот общения и эмоций! Он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт - все это сегодня вполне характерно для Водолея. Звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что как бы ему ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Рыбы

Рыбы рискуют столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на них, а может, Рыбы сами ощутят завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем их собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

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