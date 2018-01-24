Шесть вещей, которые надо есть в Израиле, а то мама Сара расстроится - ФОТО

Еда - огромная и очень важная часть израильской культуры, и, несмотря на то, что многие блюда уже завоевали статус международных и плотно влились в национальную кухню других стран, ничто не сравнится с настоящими израильскими яствами, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Будете в Израиле - не расстраивайте маму Сару, попробуйте эти блюда и продукты.

Начните день с внушительной порции шакшуки - блюда, которое пришло в израильскую кухню из Северной Африки и так и осталось тут. Существует множество вариантов шакшуки, но, по сути, это яйца в остром томатном соусе с кусочками хлеба чаллах, которые нужно макать. Яркое, согревающее и сочное блюдо с ближневосточным колоритом - то, что доктор прописал.

Нут

Если вы ни разу не ели нут во время поездки в Израиль, вы явно делаете что-то не так. Это скромное бобовое растение - основа самых популярных израильских блюд. Например...

Хумус: его часто подают, посыпав кедровыми орешками, цельными горошинами и бобами фава и полив все это оливковым маслом. Совершенно нормально, если вы полностью очистите свою тарелку с хумусом при помощи последнего кусочка питы.

Мусаббаха: разница между хумусом и мусаббахой - в текстуре. Хумус имеет однородную текстуру, а в мусаббахе встречаются кусочки нута или даже целые горошины. Ее часто подают с кунжутной пастой тахини, оливковым маслом, рубленой свежей зеленью, специями и питой.

Фалафель: его можно встретить на каждом углу, и это очень недорогое блюдо. Ароматные и хрустящие шарики из нута подают со свежим салатом, хумусом, горячим соусом, нарезанным соленым огурчиком и питой.