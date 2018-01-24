Коллекция фотографий гарема индийского махараджи, которая оставалась нетронутой более века - ФОТО
Редкие снимки были сделаны самим махараджей Рамом Сингхом II - правителем знаменитого "розового города" Джайпур, столицы штата Раджастхан. Эти кадры проливают свет на повседневную жизнь королевского двора в период правления махараджи в 1835-1880 годы. Рам Сингх увлекался фотографией и с удовольствием снимал своих современников, культуру королевства, портреты бесчисленных жен и управляющих гаремом, а также почетных гостей и факиров, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Фотографии были сделаны между 1857 и 1864 годами, причем коллекция стеклянных негативов оставалась нетронутой более века. Наставником в мире фотографии для индийского правителя стал известный британский фотограф Т. Мюррей. Рам Сингх обычно снимал своих жен и слуг, часами засиживался в лаборатории и проявлял фотографии, которые столетие спустя стали настоящим сокровищем для историков.
Рам Сингх был еще ребенком, когда унаследовал трон. С детства он любил прогресс и комфорт, поэтому именно в период его правления город стал одним из самых современных в Индии. Были построены музеи и школы, даже новый водопровод.
Правитель часто прогуливался по городу инкогнито, чтобы проверить, как чиновники и служащие выполняют свой долг. Много времени Рам Сингх посвящал культуре и самобытности подданных, избрав своим инструментом фотоаппарат.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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