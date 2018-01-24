Коллекция фотографий гарема индийского махараджи, которая оставалась нетронутой более века - ФОТО

Редкие снимки были сделаны самим махараджей Рамом Сингхом II - правителем знаменитого "розового города" Джайпур, столицы штата Раджастхан. Эти кадры проливают свет на повседневную жизнь королевского двора в период правления махараджи в 1835-1880 годы. Рам Сингх увлекался фотографией и с удовольствием снимал своих современников, культуру королевства, портреты бесчисленных жен и управляющих гаремом, а также почетных гостей и факиров, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Фотографии были сделаны между 1857 и 1864 годами, причем коллекция стеклянных негативов оставалась нетронутой более века. Наставником в мире фотографии для индийского правителя стал известный британский фотограф Т. Мюррей. Рам Сингх обычно снимал своих жен и слуг, часами засиживался в лаборатории и проявлял фотографии, которые столетие спустя стали настоящим сокровищем для историков.

Рам Сингх был еще ребенком, когда унаследовал трон. С детства он любил прогресс и комфорт, поэтому именно в период его правления город стал одним из самых современных в Индии. Были построены музеи и школы, даже новый водопровод.

Правитель часто прогуливался по городу инкогнито, чтобы проверить, как чиновники и служащие выполняют свой долг. Много времени Рам Сингх посвящал культуре и самобытности подданных, избрав своим инструментом фотоаппарат.

Одна из жен махараджи.

Двойной портрет женщины из гарема. Взгляд у жены правителя Джайпура суровый.

Пожилая женщина на портрете, очевидно, была смотрительницей гарема.

Правитель Джайпура Рам Сингх.

Портрет факира.

Один из министров махараджи.

Местная знать во дворце Джайпура.

Охрана королевского дворца.

Одна из лошадей, принадлежащих махарадже.

Групповое фото местной знати и почетных гостей королевского двора.