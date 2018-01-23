Кладку яиц, принадлежащую раджазаврам, обнаружили в индийской деревне - ВИДЕО

20 января недалеко от деревни Мавада, находящейся в 10 километрах от города Баласинор (штат Гуджарат), были обнаружены яйца раджазавра, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Департамент геологической разведки Индии подтвердил обнаружение окаменелостей, предположительно являющихся яйцами раджазавра - хищных динозавров, обитавших на территории современной Индии в позднемеловой период (66 - 145 млн. лет назад).

Со слов жителей деревни, они даже не догадывались, что камни, видневшиеся из-под земли, являются на самом деле яйцами древнейших существ, первое упоминание о которых было сделано в 1923 году, когда были обнаружены отложения, описанные, как тазовые кости и кости задних конечностей теропода под названием Lametasaurus indicus. В настоящее время кости ламетазавра утеряны, но, вероятно, эти остатки также принадлежали раджазавру.

Rajasaurus Narmadensis, плотоядный вид динозавров, имел высоту 2,4 м, длину от 7 до 9 м. Он жил на Земле около 72 миллионов лет назад. Его окаменелые кости были обнаружены Сурешем Шриваставой, сотрудником Геологической службы Индии в 1982-84 годах.

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