Гипнотизер-азербайджанец будет погружать в транс звезд на Первом канале - ФОТО

На Первом канале России, 4 февраля в 19:15 (по московскому времени), будет представлено новое шоу "Звезды под гипнозом", которое претендует на звание самого загадочного и непредсказуемого, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ведущий шоу - Максим Галкин, а гипнотизировать звезд будет Иса Багиров, сын известной в России ясновидящей, экстрасенса, финалистки 8-го сезона "Битвы Экстрасенсов" Галины Багировой из Баку.

Иса Багиров - парапсихолог, гипнолог, работает в Московском центре парапсихологии. Родился в 1983 году в Баку, является юристом международного права, учился на психолога. Изучал пять лет фэн-шуй, а основы гипноза преподает вместе с сестрой. Является автором-разработчиком современных психотехнологий, невербальных форм внушения и систем скрытого манипулирования сознанием. В 2016 году Иса был участником проекта "Черное-белое" на Первом канале, дошел до финала.

"Многие естественные возможности нашего мозга пока не изучены, а потому и считаются сверхъестественными. Из этого следует вывод - то, как мы воспринимаем этот мир, вообще ни о чем не говорит! А говорит лишь только о возможностях нашего восприятия! Я многому в своей жизни научился наверное потому, что всегда смотрел на этот мир немного иначе, чем большинство людей, меня окружавших. Дар ли это? Нет! Имею ли я к этому природную предрасположенность? Однозначно да! Дело в том, что есть некие "невидимые" законы, по которым мы живем бессознательно, которые влияют на нашу жизнь, которые мы просто не осознаем", - говорит Иса Багиров.

В новом шоу Иса Багиров будет погружать в транс российских звезд, причем это может произойти с ними в любой момент, когда и где угодно! Звезд об этом никто не предупреждает - гипнотическое воздействие может сказаться на человеке во время поездки в такси и на прогулке, на вечеринке в клубе или дома. Багиров заставит известных людей использовать скрытые возможности сознания. Зрителям же предоставляется шанс своими глазами увидеть, как человека вводят в транс.

В эксперименте Первого канала примут участие Александр Панайотов, Сати Казанова, Тимур Родригез, Александр Носик, Алла Духова, Аскольд Запашный, Дмитрий Колдун, Саша Савельева, Наталья Бочкарева, Анна Ардова, Марк Тишман, Яна Кошкина, Марина Ким, Роман Будников, Тимур Соловьев, Елена Максимова, Елена Кулецкая, Елена Борщева, Доминик Джокер и др.

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