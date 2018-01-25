Фотограф снимает слепых котов, чтобы помочь им найти хозяев - ФОТО
25 января 2018 00:57 322
Фотограф из Лос-Анджелеса под псевдонимом Кейси (Casey) делает снимки слепых котов, чтобы помочь им найти себе хозяев, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Она сотрудничает с множеством местных приютов, таких как Milo's Sanctuary, где содержатся животные с разнообразными особенностями. "Несколько месяцев назад я заметила, что число слепых котов в списках обитателей приюта возросло. Я восприняла это как знак, поэтому решила сделать серию фотографий, героями которых станут слепые коты. Я надеюсь, что мои снимки помогут этим замечательным животным найти любящих хозяев", - рассказала Кейси.
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