Фотограф снимает слепых котов, чтобы помочь им найти хозяев - ФОТО

Фотограф из Лос-Анджелеса под псевдонимом Кейси (Casey) делает снимки слепых котов, чтобы помочь им найти себе хозяев, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Она сотрудничает с множеством местных приютов, таких как Milo's Sanctuary, где содержатся животные с разнообразными особенностями. "Несколько месяцев назад я заметила, что число слепых котов в списках обитателей приюта возросло. Я восприняла это как знак, поэтому решила сделать серию фотографий, героями которых станут слепые коты. Я надеюсь, что мои снимки помогут этим замечательным животным найти любящих хозяев", - рассказала Кейси.