Призрак привёл очевидца в восторг - ВИДЕО

Бывший военный Кайл Томпсон, который в свободное время занимается изучением паранормальной активности, считает, что ему удалось снять на видео подтверждение существования потусторонней жизни, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Охотник за призраками отправился в дом в Западном Йоркшире (Англия), который пустует с 1970-х годов и считается довольно зловещим местом, ведь многие утверждают, что встречались там с привидениями.

Разложив на полу несколько шариков, Кайл предложил призраку сыграть в игру и проявить себя, передвинув один из этих предметов. Дух любезно откликнулся на эту просьбу, вот только шарики его не особенно заинтересовали, так что он вместо этого уронил один из приборов для измерения электромагнитных полей.

Мужчина хотя и немного испугался, но пришёл от произошедшего в восторг, ведь он уверен, что таким образом потустороннее нечто попыталось выйти с ним на контакт. Однако, многие пользователи не согласились с Кайлом, утверждая, что он изначально неровно поставил прибор, так что тот упал сам по себе, и воодушевление мужчины совершенно бессмысленно.

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