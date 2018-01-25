Гороскоп на 25 января: вас ждут прекрасные возможности

Сегодня звезды гороскопа предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей и любых видов креатива, так что творческие люди будут чувствовать себя в своей стихии. Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы - советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.

Овен

Сегодня Овен может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Овен способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Овен может стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы сегодня кошелек Овна не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Телец

Дела у Тельца обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий - просто Телец способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Тельца - сегодня она у него будет на высоте - а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Тельца же сегодня, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Близнецы

Близнецы будут полны противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть их с головой! Они бы и рады не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Близнецов не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Близнецов могут оказаться неожиданностью даже для них самих. Если Близнецы не хотят, чтобы их импульсивные шаги привели к ошибкам, им необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Рак

Звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Рака будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Раку необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы,сегодня Рак, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Рак не попробует, то так и не узнает этого.

Лев

Льву просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего сегодня ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Льву стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте - например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Лев может отступить от привычных рецептов. Кроме того, сегодня Лев покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника - перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.

Дева

Звезды гороскопа предвещают Деве море общения! Даже если она не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Деву вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Дева не пожалеет: именно сегодня ее ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Дева натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Весы

Какую бы цель не ставили перед собой Весы, они имеют все шансы к ней приблизиться. В их гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Весы сегодня способны любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Весы давно вынашивали какие-то планы, звезды призывают их начать действовать - смелые люди сами творят свою судьбу!

Скорпион

У Скорпиона будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. Сегодня в обществе любимого человека Скорпиону будет хорошо как никогда! Кроме того, его шестое чувство - интуиция - тоже обещает быть на высоте, предостерегая Скорпиона от ошибок и помогая ценными советами.

Стрелец

Стрелец может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: "да" или "нет", "хорошо" или "плохо" - как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла сегодня на камень, Стрельцу стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Козерог

В гороскопе Козерога будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Козерог ни находился, он способен блистать! Единственный "минус": из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Козерога внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы - туда, где будет море общения, где Козерог сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Водолей

У Водолея будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Водолей встретится с человеком, которого давно не видел, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Водолея, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Рыбы

Благодаря своей коммуникабельности, Рыбы сумеют найти общий язык с кем угодно! День наделяет их харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, сегодня им будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Рыбы хотят донести до начальства и коллег свою идею, ищут поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

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