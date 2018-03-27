Два китайца посадили 10 000 деревьев - ФОТО

Цзя Хаикса и Цзя Вэньци - одни из самых трудолюбивых людей в мире. Один из них слепой от рождения, а у другого ампутированы обе руки. Однако, несмотря на это и свой солидный возраст, за 12 лет они вместе посадили более 10 000 деревьев, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Рассказываем историю двух обычных мужчин, которые в очередной раз доказали, что в мире нет ничего невозможного.

1. Господа Хаикса и Вэньци познакомились более 10 лет назад, когда оба искали работу. Хаикса вспоминает момент, когда однажды его сын пришел домой и сказал: "Отец, я видел, как другой мальчик чистил апельсин. Он так вкусно пах, что мне показалось, что я даже попробовал его!" Тогда Цзя понял, что не может больше просто так сидеть и должен найти деньги.

2. Два друга взялись за большое дело - защиту деревни от наводнения. Они бесплатно арендовали участок вдоль реки и стали сажать там деревья.

4. Каждый день в 7 утра они уходят из дома, вооружившись молотком и железным прутом. Денег на саженцы у друзей нет, поэтому для посадки они вручную собирают черенки, что, учитывая их возможности, не так-то легко.

6. Пока Хаикса собирает колышки, Вэньци заботится о поливе. "Я - его руки, - говорит Хаикса, - он - мои глаза. Мы хорошие партнеры".

7. Так вдоль берега реки стараниями друзей появились тысячи осин и ив, куда теперь каждую весну прилетают птицы. "Кое-что у нас действительно получилось", - признает Цзя Хаикса. "Мы твердо стоим на ногах, - добавляет Вэньци. - Хотя мы и едим одни лишь булочки, в наших сердцах царит мир".