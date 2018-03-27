Два китайца посадили 10 000 деревьев - ФОТО
Цзя Хаикса и Цзя Вэньци - одни из самых трудолюбивых людей в мире. Один из них слепой от рождения, а у другого ампутированы обе руки. Однако, несмотря на это и свой солидный возраст, за 12 лет они вместе посадили более 10 000 деревьев, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Рассказываем историю двух обычных мужчин, которые в очередной раз доказали, что в мире нет ничего невозможного.
1. Господа Хаикса и Вэньци познакомились более 10 лет назад, когда оба искали работу. Хаикса вспоминает момент, когда однажды его сын пришел домой и сказал: "Отец, я видел, как другой мальчик чистил апельсин. Он так вкусно пах, что мне показалось, что я даже попробовал его!" Тогда Цзя понял, что не может больше просто так сидеть и должен найти деньги.
7. Так вдоль берега реки стараниями друзей появились тысячи осин и ив, куда теперь каждую весну прилетают птицы. "Кое-что у нас действительно получилось", - признает Цзя Хаикса. "Мы твердо стоим на ногах, - добавляет Вэньци. - Хотя мы и едим одни лишь булочки, в наших сердцах царит мир".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на вторник
Ученые рассказали о причинах "героиновой эпидемии" в США
Американка пришла сдавать на права и врезалась в стену
Ученые нашли способ для борьбы с глобальным потеплением
Ракета SpaceX пробила огромную дыру в ионосфере Земли
Aprel şəhidinin xatirəsi anılıb - FOTOLAR
Могерини провела встречу в Ташкенте с главами МИД региона
Сборная Азербайджана готовится к Македонии - ФОТО
В метро Лос-Анджелеса нашли окаменелости гигантских существ
Украинский хакер грабил банки в 40 странах мира
Хоккеисты сборной Индонезии выиграли первый матч в истории
Суд в Германии продлил содержание под стражей Пучдемона
-
26 Мар. 10:06 17 121
-
26 Мар. 08:44 7 694
-
26 Мар. 12:54 5 571
-
26 Мар. 19:45 5 388
-
26 Мар. 14:38 5 167