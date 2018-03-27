Как сварить идеальный кофе: 10 советов от человека с опытом - ФОТО

Утро добрым, как известно, бывает крайне редко. Однако проснуться вам поможет правильно сваренный кофе. Как сварить идеальный кофе? Такой вопрос задал пользователь сервиса Ответы@Mail.Ru, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. И получил десять советов по приготовлению лучшего кофе в домашних условиях.

Чистая вода

Чтобы сварить вкусный кофе, вам понадобится чистая вода. Сразу забудьте о воде из-под крана, если хотите получить идеальный ароматный и манящий напиток.

Не спешите

Если вы варите кофе в турке, всегда включайте на плите самый маленький огонь. Понимаю, конечно, что хочется как можно быстрее сделать первый глоток, но спешка тут ни к чему. Запомните - кофе варится долго.

Турка с узким горлышком

Если хотите сварить вкусный кофе, используйте турку с узким горлышком. Тогда кофе получится более ароматным.

Добавьте соль. Да-да, именно соль

Не ложку, разумеется, а буквально 2-3 небольших кристаллика. Чувствоваться во вкусе она не должна. Фишка тут в том, что соль каким-то непонятным образом способствует усилению аромата кофе. Проверено лично.

Имбирь

Сыпьте совсем немного, разницу почувствуете, уверяю. И соль, и имбирь добавляйте, когда еще не залили кофе в турке водой.

Сахар

Используйте коричневый сахар, добавьте немного по вкусу.

Помол

Поэкспериментируйте с помолом. Я лично люблю очень мелкий или, наоборот, крупный. Разница во вкусе заметно ощущается.

Не дайте кофе закипеть

Это главное правило: как только образовавшаяся сверху плотная корочка начнет активно подниматься - снимите турку с огня. Подождите с минуту, потом повторите так три раза. Если эта корочка разрушится, то и весь аромат, накопленный под ней, уйдет, и придется начинать сначала.

Кофе в зернах

Решили сварить вкусный кофе? Используйте только качественный кофе в зернах, сразу забудьте о молотом. Я вообще скептически отношусь к людям, которые покупают подобную ерунду.

Дайте отстояться