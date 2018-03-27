Жильцы, въехав в новый дом, столкнулись с "сюрпризом" - ФОТО - ВИДЕО

Душераздирающая история произошла в Сент-Луисе, когда при осмотре дома новые владельцы обнаружили в подвале прикованного цепью пса, брошенного умирать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, новый хозяин дома не мог поверить своим глазам, когда увидел прикованного питомца в подвале

Мужчине удалось выяснить, что до покупки дома в нём поселились сквоттеры, которые при побеге бросили свои вещи и даже забыли про собаку.

Об обнаруженной находке хозяева сообщили волонтёрам, которые прибыли в дом для спасения животного.

Пёс сильно обрадовался прибытию людей, и стал радостно прыгать и лаять. Из-за этого его прозвали Прыгающим Бином

"Собака задыхалась от радости и от волнения, когда увидела нас", - сообщили волонтеры.

А вот и видео спасения животного:

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