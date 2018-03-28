В Китае появился первый торговый автомат для продажи автомобилей - ФОТО

В Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) появилась возможность купить или протестировать автомобиль с помощью автомата, работающего по принципу вендинговой машины, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Это результат партнерства между американским производителем Ford и китайским интернет-гигантом Alibaba, о котором компании договорились в 2016 году. "Приобретение автомобиля станет таким же простым, как покупка банки колы", - заявил Юй Вэй, глава Tmall.com (дочернее предприятие Alibaba).

В многоуровневом двадцатиметровом торговом центре под названием "Супер-тест-драйв-центр" находится более 40 моделей Ford, в том числе Explorer SUV, Mustang, Edge и Everest.

Чтобы сделать покупку, надо выбрать нужную модель в мобильном приложении Tmall, оплатить полную стоимость (или 10% при покупке в кредит) и забрать автомобиль из аппарата. Таким же образом машину можно взять на трехдневный тест-драйв. Пользователю нужно указать предполагаемое время поездки и сделать селфи для системы распознавания лиц.

В случае с рассрочкой платежа покупатель выплачивает остаток суммы с помощью системы Alipay, то есть автомат использует экосистему Alibaba и на основе поведения клиентов предлагает им скидки и акции.

В будущем подобные автоматы планируют установить в Пекине и Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян). Правда, сейчас закон не регламентирует выдачу номерных знаков на автомобиль, приобретенный в вендинговой машине.

Идея продавать автомобили с помощью автоматических устройств появилась еще в 1905 году. Такой способ хранения почти устраняет кражи и повреждения, к тому же позволяет размещать больше товара на меньшей территории. Первые торговые автоматы по продаже машин установила в США компания Carvana.

Работа вендингового автомата по продаже автомобилей в Сингапуре.