В Китае появился первый торговый автомат для продажи автомобилей - ФОТО
В Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) появилась возможность купить или протестировать автомобиль с помощью автомата, работающего по принципу вендинговой машины, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Это результат партнерства между американским производителем Ford и китайским интернет-гигантом Alibaba, о котором компании договорились в 2016 году. "Приобретение автомобиля станет таким же простым, как покупка банки колы", - заявил Юй Вэй, глава Tmall.com (дочернее предприятие Alibaba).
В многоуровневом двадцатиметровом торговом центре под названием "Супер-тест-драйв-центр" находится более 40 моделей Ford, в том числе Explorer SUV, Mustang, Edge и Everest.
Чтобы сделать покупку, надо выбрать нужную модель в мобильном приложении Tmall, оплатить полную стоимость (или 10% при покупке в кредит) и забрать автомобиль из аппарата. Таким же образом машину можно взять на трехдневный тест-драйв. Пользователю нужно указать предполагаемое время поездки и сделать селфи для системы распознавания лиц.
В случае с рассрочкой платежа покупатель выплачивает остаток суммы с помощью системы Alipay, то есть автомат использует экосистему Alibaba и на основе поведения клиентов предлагает им скидки и акции.
В будущем подобные автоматы планируют установить в Пекине и Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян). Правда, сейчас закон не регламентирует выдачу номерных знаков на автомобиль, приобретенный в вендинговой машине.
Идея продавать автомобили с помощью автоматических устройств появилась еще в 1905 году. Такой способ хранения почти устраняет кражи и повреждения, к тому же позволяет размещать больше товара на меньшей территории. Первые торговые автоматы по продаже машин установила в США компания Carvana.
Работа вендингового автомата по продаже автомобилей в Сингапуре.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на среду
Ученые открыли ранее не известный орган человека
Жильцы, въехав в новый дом, столкнулись с "сюрпризом" - ФОТО - ВИДЕО
На юге Амазонии найдены следы ранее неизвестной цивилизации
10 невероятных крыш отелей - ФОТО
Точный гороскоп на среду
Mingəçevirdə piyada iki maşının arasında qaldı - FOTOLAR
Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы
Глава МИД Азербайджана принял посла США
Ученые открыли ранее не известный орган человека
На юге Амазонии найдены следы ранее неизвестной цивилизации
10 невероятных крыш отелей - ФОТО
-
27 Мар. 10:55 18 652
-
27 Мар. 09:56 8 712
-
27 Мар. 09:50 6 489
-
27 Мар. 14:47 5 815
-
27 Мар. 12:04 4 203