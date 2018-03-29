Обновленный Ford Mondeo впервые поймали на тестах - ФОТО
Нынешний Ford Mondeo продается в Европе с 2014 года, и ему предстоит плановое "омоложение" в середине жизненного цикла, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Но если у американского "брата" Fusion только что немного подновили внешность, то европейский Mondeo получит еще и серьезное обновление агрегатов.
Фотошпионы подловили тестовые машины на полигоне в Швеции. Судя по камуфляжу, у рестайлинговых машин поменяются элементы носа и кормы. Ждем новый передний бампер с другими противотуманками, задние фонари и крышку багажника.
После обновления Mondeo сохранит бензиновые турбомоторы EcoBoost объемом 1,5 и 2 л.
В гамме дизелей ожидаются агрегат 1,5 TDCI, а также более крупный 2-литровый мотор с 3 вариантами мощности. Базовый вариант 2-литрового дизеля будет развивать 150 л.с., а его битурбовый вариант - 190 или 240 л.с. - таким дизелем недавно оснастили обновленный кроссовер Edge для Европы.
Кроме того, есть неофициальная версия, что обновленный Mondeo также получит 8-ступенчатый автомат вместо нынешнего 6-диапазонного, пишет Motor1. Коробка будет сочетаться с передним или полным приводом.
Представить обновленный "Мондео" могут в конце этого года или в начале 2019.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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