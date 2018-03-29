Ваши дети должны это знать: три правила выживания при пожаре - ФОТО

Попадая в экстренную ситуацию, в большинстве своем люди паникуют, теряя драгоценные минуты, которые могут спасти жизнь. А важно побороть страх, сделать вдох-выдох и любой ценой искать выход из ситуации. Многих когда-то раздражали уроки по ОБЖ, на которых учили не только надевать противогазы, но и правильно вести себя в опасных ситуациях, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Понимание важности таких уроков приходит только со временем, а в современных школах к таким занятиям серьезно, увы, уже не относятся.

Центр консультирования по детской безопасности "Стоп Угроза" после пожара в Кемерово опубликовал запись, которую важно прочитать всем родителям. Эти советы могут спасти жизнь.

Руководитель центра консультирования по детской безопасности "Стоп Угроза" Лия Шарова после пожара в Кемерово рассказала, чему нужно обязательно научить каждого ребёнка.

"Пожар в Кемерово. Соболезнуем родным и близким. И это может случиться с каждым".

Что делать?

1. Описанный шарфик.

Так мы обычно рассказываем под хохот детей первое правило выхода из горящего или задымлённого помещения. Потому что это правда: воду с собой мы носим нечасто, дети - почти никогда. А погибают именно от дыма. Потому берём любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И дышим через описанную ткань. Моча гораздо лучше фильтрует и дым, и ядовитые вещества, чем вода. Дети смеются, но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации это сделать не стыдно. Но это настроение "не стыдно" можно создать только в диалоге и лучше - между детьми. В каждом классе или группе всегда найдутся те, кто убедительно скажет: А что смешного? Если это спасёт жизнь.

2. Приучайте детей к игре: найди выход.

Да и себя тоже. Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в случае пожара. Никогда. А это можно быстро и весело сделать привычкой. А приучая ребёнка, вы и сами станете обращать на это внимание. Потому в течение 2-3 недель, приходя в любое помещение, весело и моментально смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара. Можно уточнить у сотрудников.

3. Выход из паникующей толпы.

Тут 3 правила:

- Идем только по направлению движения, не останавливаясь, даже если родные остались позади. Вы встретитесь после того, как выйдете наружу.

- Аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные преграды. Для этого издали смотрим, что впереди. Идём, скрестив руки на груди, выставив локти немного вперёд и держась руками за плечи. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно.

- Если упали: никаких "сгруппироваться"! У вас есть три секунды, чтобы встать любой ценой. Для этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто, и, как обезьяны взбираемся по человеку. Помним, что человек-дерево не будет нам рад. И даже возможно стукнет по голове. Но вы успеете встать. Потренируйтесь дома.

И пусть вам никогда не пригодится эта информация!