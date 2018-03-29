Собака и сова, которые не могут жить друг без друга - ФОТО
29 марта 2018 03:16 106
Сложно представить, что собака и сова могут стать хорошими друзьями. Пока не увидишь эти снимки овчарки Инго и совы Польди от Тани Брандт, профессионального фотографа из Германии. Попробуй заставь так позировать животных, если они не чувствуют себя уютно и гармонично друг с другом.
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
00:10 378
Точный гороскоп на четверг
28 марта 20:53 292
Астрономы впервые нашли "двойник Меркурия" у далекой звезды
28 марта 20:22 295
Ученые выяснили, почему первый межзвездный астероид похож на сигару
28 марта 23:57
Израиль разместил 100 снайперов на границе с сектором Газа
28 марта 23:39
В Сиднейском университете случайно наткнулись на мумию жрицы
28 марта 22:40
Под горами Кавказа обнаружен заброшенный подземный город
28 марта 22:30
Гроза ереванских кошек вздумал пугать грузин Азербайджаном
28 марта 22:10
Böyükşor gölü üzərindən 8 zolaqlı yol çəkilir - VİDEO
-
28 Мар. 18:42 9 678
-
28 Мар. 11:00 6 048
-
28 Мар. 09:22 5 808
-
28 Мар. 13:49 5 506
-
28 Мар. 19:19 5 348