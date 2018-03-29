Собака и сова, которые не могут жить друг без друга - ФОТО

Сложно представить, что собака и сова могут стать хорошими друзьями. Пока не увидишь эти снимки овчарки Инго и совы Польди от Тани Брандт, профессионального фотографа из Германии. Попробуй заставь так позировать животных, если они не чувствуют себя уютно и гармонично друг с другом.

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