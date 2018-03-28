В CinemaPlus прошел гала-вечер комедийного фильма "Məşhur gəlin" - ФОТО - ВИДЕО

Творческий коллектив на красной дорожке, медийные лица и звезды эстрады, кино и телевидения, праздничная атмосфера - прошел гала-вечер комедийного фильма "Məşhur gəlin" (Популярная невеста) в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре Gənclik Mall, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В вечере участвовали актеры фильма, известные представители искусства, званые гости и представители медиа.

В экранизации фильма, являющегося производством AS Media, принимали участие главные продюсеры Сарван Аллахвердиев и Джавид Гюль, исполнительный продюсер Сархан Гадимов, координатор Заур Дарабзаде, сценаристы Эльсевер Джамал и Азер Салимли, звукорежиссер Ислам Ширвани. Режиссёр картины - Рафаэль Багиров. Роли исполнили Афаг Гянджали, Расул Аббасов, Мансур Шариф, Шахрияр Абилов, Джавид Гюль и Кямиль Зейналлы.

По сюжетной линии, гянджинец Вагиф является ярым влюбленным фанатом телеведущей Афаг Гянджали. Самое прекрасное, что может случиться с человеком, который так любит Афаг Гянджали, является то, что она сядет в его машину. Афаг направляется в аэропорт на такси Вагифа и забывает там сумку. Несмотря на то, что Вагиф бежал за самолетом с сумкой, он так и не смог отдать ее Афаг. Для того, чтобы попасть в Баку и отдать сумку, Вагиф просит помощи у своего друга - торговца автомобилями Этибара. Друзья отправляются в путь, чтобы отдать сумку и встречают на своем пути приключения.

С 29 марта фильм можно будет посмотреть в сети кинотеатров CinemaPlus.

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