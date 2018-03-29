Точный гороскоп на четверг

Cегодня звезды гороскопа способны не только наделить вас активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными. Вообще, гороскоп сегодня склоняет к тому, чтобы заняться финансовой сферой: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды. А вот на азартные игры и слепое везение рассчитывать не стоит - день способен принести удачу и прибыль лишь тем, кто потрудился над этим заранее.

Овен

Сегодня перед Овном редко будет возникать дилемма "хочу-не хочу". На первом месте будет стоять слово "надо". При этом любые свои обязанности Овну сегодня захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.

Телец

Ничто не сможет испортить Тельцу настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Тельца на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды гороскопа предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками сегодня очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более, что талантов у Тельца из-за них меньше не станет.

Близнецы

Близнецам лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Близнецов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды гороскопа сегодня будут склонять Близнецов к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное - чтобы ни у кого из знакомых такого не было!

Рак

Сегодня Рак рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Раку полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного - посимпатичнее.

Лев

Лев рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Льву следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций сегодня будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.

Дева

Сегодня Дева может осознать, что ревность - чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности сегодня, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.

Весы

Взгляды Весов будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Весам будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться им попытки заразить этим энтузиазмом их самих. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Весы по своей воле влезать сегодня будут не настроены, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.

Скорпион

В голову Скорпиона может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Скорпиону сегодня и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, сегодня имеет хорошие шансы реализоваться.

Стрелец

Стрелец способен показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Сегодня даже в занятии обычной бухгалтерией Стрелец может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.

Козерог

Девизом дня у Козерога станет: "Быстрее, выше, сильнее!". Весь день он будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Козерога все это будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого? Единственное, за что Козерогу сегодня ни в коем случае нельзя браться - это за азартные игры: затянет!

Водолей

В душе Водолея проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Водолею подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности сегодня нет. Ну, или почти нет.

Рыбы

Сегодня творческий потенциал Рыб достигнет максимума! В этот день им не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. Сегодня у Рыб есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе сегодня тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.

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