Химики создали антибиотик, способный убивать "супермикробов"

Ученые из Брауновского университета и Гарварда разработали новый класс антибиотиков, способный уничтожать стафилококк, неуязвимый к действию метициллина и ряда других лекарств.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Несмотря на все плюсы ретиноидных антибиотиков, в том числе быстрый характер их действия и низкую вероятность развития стойкости к ним, у них есть один большой минус - они цитотоксичны и могут убивать клетки человека. Нам удалось подобрать такой их вариант, который действовал только на мембраны бактерий и особенно эффективно боролся с застарелыми инфекциями", - пишут Элефтериос Милонакис (Eleftherios Mylonakis) из Брауновского университета и его коллеги.

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" - микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Милонакис и его коллеги создали первый синтетический антибиотик, который может уничтожать даже самые живучие колонии "бессмертного" стафилококка, экспериментируя с ретиноидами, аналогами витамина А, имеющими бактерицидные свойства.

Подобные вещества, как отмечает Милонакис, ученые давно пытаются приспособить в качестве средства для борьбы не с бактериями, а с раковыми опухолями, чьи клетки начинают массово гибнуть при появлении даже небольшого числа молекул ретиноидов в их окрестностях.

Относительно недавно ученые обнаружили, что эти же соединения могут проникать в мембраны микробов и выворачивать их наизнанку, вызывая их массовую гибель. Эти открытия привлекли внимание американских химиков, и они попытались найти такую версию ретиноидов, которая бы убивала стафилококк, но не трогала клетки животных и людей, экспериментируя на червях-нематодах.

Создав несколько десятков тысяч "кузенов" витамина А, ученые заразили червей стафилококком и попытались вылечить их при помощи этих случайно созданных антибиотиков. Им удалось найти примерно две сотни молекул, мешавших размножению микробов, и выбрать из них два вещества, CD437 и CD1530, наиболее эффективно справлявшихся с этой задачей и при этом почти не трогавшие клетки печени, почек и других органов.

Дальнейшие опыты показали, что молекула CD437 и ее усовершенствованные версии, не убивавшие клетки человека в принципе, обладали еще одним интересным и полезным свойством. Они особенно эффективно уничтожали тех микробов, которые размножались медленно и были причиной развития хронических и застарелых инфекций.

Подобные бактерии не имеют "генов неуязвимости", однако антибиотики на них почти не действуют из-за их медленного метаболизма, и создание лекарства от них, как надеются Милонакис и его коллеги, поможет медикам бороться с больничными эпидемиями стафилококка и позволит науке одержать победу в гонке вооружений с микробами.