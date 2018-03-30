«Они не настоящие»: мексиканский фотограф создает реалистичные снимки, используя маленькие модели машин - ФОТО - ВИДЕО

Мексиканский фотограф Феликс Эрнандес уже не раз поражал общественность своими снимками. Ему удается сделать широкоформатные фото, используя при этом в качестве реквизита мелкие детали, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Компания Volkswagen, узнав о таланте фотографа, обратилась к нему за услугой. По их заказу Феликс сделал серию фотографий классического "Жука" (Beetle - модель машины) на пустынной дороге.

Все снимки были сделаны на столе.

Фотограф аккуратно раскрасил и подготовил все модели и реквизит для съемки.

Благодаря таланту у Феликса получилось сделать удивительно реалистичные кадры.

А на этом видео вы можете посмотреть, как именно создавалась серия.