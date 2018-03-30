«Они не настоящие»: мексиканский фотограф создает реалистичные снимки, используя маленькие модели машин - ФОТО - ВИДЕО
30 марта 2018 02:09 123
Мексиканский фотограф Феликс Эрнандес уже не раз поражал общественность своими снимками. Ему удается сделать широкоформатные фото, используя при этом в качестве реквизита мелкие детали, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Компания Volkswagen, узнав о таланте фотографа, обратилась к нему за услугой. По их заказу Феликс сделал серию фотографий классического "Жука" (Beetle - модель машины) на пустынной дороге.
Все снимки были сделаны на столе.
Фотограф аккуратно раскрасил и подготовил все модели и реквизит для съемки.
Благодаря таланту у Феликса получилось сделать удивительно реалистичные кадры.
А на этом видео вы можете посмотреть, как именно создавалась серия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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