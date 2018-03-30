Как корейцы победили хмурость и серость в сезон дождей - ФОТО
30 марта 2018 01:20 189
Группа южнокорейских дизайнеров нашла способ борьбы с хмурыми пасмурными днями: они раскрасили дороги в Сеуле так, что изображения видно только в дождь, передает Day.Az со ссылкой на Boredpanda.com.
Проект "Муссон" был приурочен как раз к сезону муссонных дождей в Южной Корее - в это время там идет дождь в течение трех недель. Художники использовали специальную гидрохроматическую краску - она остается невидимой, пока поверхность не станет влажной.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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