Как корейцы победили хмурость и серость в сезон дождей - ФОТО

Группа южнокорейских дизайнеров нашла способ борьбы с хмурыми пасмурными днями: они раскрасили дороги в Сеуле так, что изображения видно только в дождь, передает Day.Az со ссылкой на Boredpanda.com.

Проект "Муссон" был приурочен как раз к сезону муссонных дождей в Южной Корее - в это время там идет дождь в течение трех недель. Художники использовали специальную гидрохроматическую краску - она остается невидимой, пока поверхность не станет влажной.