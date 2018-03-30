Как корейцы победили хмурость и серость в сезон дождей - ФОТО

30 марта 2018 01:20

Группа южнокорейских дизайнеров нашла способ борьбы с хмурыми пасмурными днями: они раскрасили дороги в Сеуле так, что изображения видно только в дождь, передает Day.Az со ссылкой на Boredpanda.com.

Проект "Муссон" был приурочен как раз к сезону муссонных дождей в Южной Корее - в это время там идет дождь в течение трех недель. Художники использовали специальную гидрохроматическую краску - она остается невидимой, пока поверхность не станет влажной.

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