В клетках человека обнаружен белок, замедляющий рост рака

Молекулярные биологи из МГУ и институтов РАН выяснили, что один из белков, встречающихся в клетках кожи человека и других млекопитающих, может подавлять рост раковых опухолей. Об этом говорится в статье, опубликованной в British Journal of Pharmacology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В геномах человека и других многоклеточных живых существ есть сразу несколько наборов генов, которые содержат в себе специальные "инструкции", заставляющие их клетки самоуничтожиться при исполнении определенных условий. Подобное "самоубийство" отдельных клеток помогает всему организму выживать при развитии вирусных инфекций или рака.

Многие из подобных реакций запускаются не сами по себе, то есть не в результате внутренних клеточных процессов, а путем контакта оболочки клетки с особыми сигнальными молекулами. Это позволяет иммунитету убивать "взбунтовавшиеся" клетки, порождающие раковые опухоли, и очищать организм от слабых и одряхлевших клеток.

Михаил Шулепко из Института биохимии РАН в Москве рассказал, что ученые обнаружили в клетках кожи человека и других теплокровных существ необычный набор белков, похожих по структуре на токсины змей и других рептилий. В отличие от их "кузенов", блокирующих передачу нервных импульсов, эти молекулы, получившие название SLURP, действуют не на нервную систему, а на все клетки в целом, ускоряя или замедляя их рост.

Это натолкнуло ученых на мысль, что подобные соединения можно использовать для борьбы с раком в качестве своеобразного "стоп-сигнала", останавливающего размножение опухолевых клеток. Они проверили эту идею, вырастив несколько колоний клеток рака кожи, груди, легких и прямой кишки и обработав их большим количеством двух белков этого семейства, SLURP-1 и SLURP-2.

Эксперименты показали, что оба белка значительно замедлили рост почти всех видов рака, блокируя работу особых рецепторов на поверхности клеток, заставляющих их делиться. В среднем через сутки после такой обработки число раковых клеток снизилось на 40-70% по сравнению с контрольными образцами опухолей.

При этом попадание больших количеств SLURP-1 и SLURP-2 в питательную среду заставляло раковые клетки вырабатывать еще большее число этих молекул. Это создавало своеобразную цепную реакцию, в ходе которой рак фактически уничтожал сам себя.

"Мы продолжим изучать то, как SLURP действует на другие модели рака, в том числе на культуры клеток первичных опухолей, а также человеческих опухолей, имплантированных в тело лабораторных животных. Если эти эффекты подтвердятся, то можно будет задуматься и о клинических исследованиях наших белков", - заявил Михаил Шулепко из Института биохимии РАН в Москве, чьи слова передает пресс-служба Российского научного фонда.

Как отмечают Шулепко и его коллеги, пока не понятно, как именно эти белки заставляют раковые клетки уничтожить сами себя и какую роль они играют в работе организма. Если ученым удастся найти ответы на эти вопросы и подтвердить, что эти молекулы действительно уничтожают рак, то тогда появится возможность для проведения клинических испытаний.

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