Mercedes-AMG обновил семейство C63 - ФОТО

Семейство Mercedes C-Class планомерно обновлялось на протяжении последней пары месяцев, а премьеру самых мощных модификаций - купе и кабриолета AMG C63 - немцы припасли на автосалон в Нью-Йорке. Модели слегка обновились внешне и сохранили прежнюю мощность моторов, зато получили новую трансмиссию, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Внешние обновления довольно консервативны, уже были освоены предыдущими модификациями "цешки" и призваны подогнать внешность всех модификаций под общий корпоративный дизайн. Изменился дизайн решетки радиатора (появились тонкие вертикальные планки), обновилась светотехника и патрубки выхлопной системы, в салоне появились новые варианты отделки и новое рулевое колесо.

После обновления C63 не стал мощнее: он оснащается прежним 4-литровым V8 с двумя турбинами, который выдает 476 л.с. и 650 Нм в стандартной версии и 510 л.с. (700 Нм) - в модификации S. Однако в пару мотору теперь заявлена новая коробка передач: девятиступенчатая AMG Speedshift MCT 9G вместо семиступенчатой. Вся мощность, как и прежде, подается на задние колеса.



К тому же теперь и базовая версия C63 вооружена электронным дифференциалом повышенного трения (раньше это была прерогатива старшей версии C63 S, а на стандартном C63 стоял механический дифференциал). Динамика разгона, как и мощность, не изменилась. Она зависит от типа кузова и варьируется от 4,2 секунды до сотни (универсал и кабриолет C63) до 3,9 секунды до сотни (купе C63 S).



Семейство C63 оснащается адаптивным шасси AMG Ride Control, системой рулевого управления с переменным передаточным отношением, расширенным набором настроек шасси. Интересной опцией станет система записи телеметрии, которая будет по умолчанию доступна для версии C63 S и за доплату - для версии C63.