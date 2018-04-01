У Cadillac появился новый компактный кроссовер - ФОТО

Американский автопроизводитель пополнил семейство кроссоверов новой младшей моделью: компактный XT4 предложит необычный дизайн задней части и довольно обширный набор электроники - правда, мотор пока что будет только один, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Дизайн передней части нового XT4 выполнен в узнаваемом стиле Cadillac, с большим "клином" решетки радиатора и L-образными светодиодными фарами. Корма выглядит довольно необычно за счет новых фонарей, вытянувшихся вдоль задних стоек до самой крыши.

В оснащение и список опций XT4 входят беспроводная зарядка для смартфонов, система ионизации воздуха, информационно-развлекательная система Cadillac User Expreience с 8-дюймовым дисплеем, которая теперь управляется при помощи нового джойстика, система камер кругового обзора, камера заднего вида с выводом изображения на салонное зеркало, несколько розеток и USB-портов, аудиосистема Bose и многое другое.



Всего вариантов оснащения будет три, и они будут отличаться не только наборами опций, но и вариантами отделки. Базовый XT4 Luxury оснащается двухзонным климат-контролем, электроприводом передних кресел и 18-дюймовыми колесными дисками. В среднем исполнении Premium Luxury появляются электропривод багажника, система мониторинга слепых зон и система предупреждения о выезде за пределы полосы.

Самая продвинутая версия XT4 называется Sport. Она отличается особым стайлингом салона и спортивным рулевым колесом, а за доплату доступна активная подвеска Active Sport Suspension.



Во всех комплектациях будет только один двигатель: 2-литровый турбомотор мощностью 237 л.с. с 350 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Базовой версии положен передний привод, а в старших комплектациях доступен подключаемый полный.



Предзаказы на новый Cadillac XT4 в Америке откроются чуть позже. Базовый кроссовер обойдется в 35 790 долларов.