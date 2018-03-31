Представлен новый большой кроссовер Volkswagen - ФОТО
Пятиместная версия Atlas сделана в формате купе-кроссовера и пока что выступает в роли прототипа, однако в компании дают понять, что до серийной версии не так уж и далеко: в США не будет представлено нового поколения Volkswagen Touareg, а вместо него представят как раз пятиместную версию "Атласа".
Необходимость выступить в роли "заместителя" флагманского кроссовера повлияла и на особенности концепта: он позиционируется как более спортивная версия большого семейного "Атласа". Он короче, шире и ниже своего семиместного собрата и отличается особым дизайном передней части с необычным рисунком светодиодной оптики, растянувшейся вдоль всей решетки радиатора (впрочем, это явно прерогатива прототипа, и до серии такое решение вряд ли доберется).
Салон у кроссовера оказался даже чуть более скромным по части электронных "наворотов", чем у серийного"Туарега", но, тем не менее, предлагает цифровую приборную панель, большой центральный дисплей мультимедийной системы с функцией управления жестами и отдельный дисплей для управления климат-контролем.
Концепт приводится в движение гибридной силовой установкой, во главе которой стоит 3,6-литровый бензиновый V6, ему помогают два электромотора. Суммарная отдача установки составляет 355 л.с., а на разгон до сотни кроссовер тратит 5,4 секунды.
Живьем прототип представят на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта, серийную модель будут выпускать на заводе марки в Чаттануге, штат Теннесси.
Точный гороскоп на субботу
Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце
Еще один роман Стивена Кинга экранизируют
В легендарном романе Льва Толстого обнаружена ошибка - ВИДЕО
Ученые приступили к испытаниям вакцины от рака
Azərbaycanda güclü külək yük maşınını aşırdı - FOTO
Quba rayonuna 16 sm. hündürlüyündə qar yağıb - FOTO
Туристам ограничат посещение дворца Тадж-Махал в Индии
Bakıda kirayə avtomobillərə tələbat artıb - VİDEO
Россия обеспокоена угрозами Лондона
Азербайджанец разработал дизайн "автомобиля будущего" - ФОТО
Лавров и Чавушоглу обсудили с двусторонние отношения
Güclü külək fəsadlar törədib - XƏBƏRDARLIQ - VİDEO
В Дагестане ревнивец забил девушку камнем
-
30 Мар. 15:14 24 908
-
30 Мар. 09:13 6 672
-
30 Мар. 10:45 5 801
-
30 Мар. 16:57 5 120
-
30 Мар. 10:30 4 379