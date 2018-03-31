Представлен новый большой кроссовер Volkswagen - ФОТО

Буквально за день до официальной премьеры на автосалоне в Нью-Йорке Volkswagen опубликовал официальные изображения своего нового прототипа, который является пятиместной модификацией большого SUV Volkswagen Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Пятиместная версия Atlas сделана в формате купе-кроссовера и пока что выступает в роли прототипа, однако в компании дают понять, что до серийной версии не так уж и далеко: в США не будет представлено нового поколения Volkswagen Touareg, а вместо него представят как раз пятиместную версию "Атласа".

Необходимость выступить в роли "заместителя" флагманского кроссовера повлияла и на особенности концепта: он позиционируется как более спортивная версия большого семейного "Атласа". Он короче, шире и ниже своего семиместного собрата и отличается особым дизайном передней части с необычным рисунком светодиодной оптики, растянувшейся вдоль всей решетки радиатора (впрочем, это явно прерогатива прототипа, и до серии такое решение вряд ли доберется).



Салон у кроссовера оказался даже чуть более скромным по части электронных "наворотов", чем у серийного"Туарега", но, тем не менее, предлагает цифровую приборную панель, большой центральный дисплей мультимедийной системы с функцией управления жестами и отдельный дисплей для управления климат-контролем.

Концепт приводится в движение гибридной силовой установкой, во главе которой стоит 3,6-литровый бензиновый V6, ему помогают два электромотора. Суммарная отдача установки составляет 355 л.с., а на разгон до сотни кроссовер тратит 5,4 секунды.



Живьем прототип представят на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта, серийную модель будут выпускать на заводе марки в Чаттануге, штат Теннесси.