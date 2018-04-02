15 фактов о Китае, которые китайцы предпочли бы скрыть - ФОТО

Китай, несомненно, - удивительная и яркая страна, которая за каких-то пять лет шагнула далеко вперед в области технологий и жизненного уклада. Однако такой быстрый прогресс не дается без труда, и, хотя китайцы продолжают преодолевать исторические испытания и двигаться вперед, они хранят свои не всегда приятные скелеты в шкафу, такие как смертная казнь или повсеместное пиратство, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Парк лилипутов Конечно, это не государственная тайна, но Королевство маленьких людей в Китае - это место, о котором до сих пор знают лишь немногие. В необычном парке обитает более сотни карликов, которые должны развлекать посетителей. Здесь показывают юмористические шоу всех мастей, а с развитием туризма парк лилипутов неплохо зарабатывает.

Христианство в Китае Пожалуй, вряд ли кто ожидает встретить христианство в Поднебесной, однако сейчас оно здесь на подъеме, и Китай вскоре может стать страной с самой большой христианской общиной в мире. Считается, что уже сейчас в Китае больше христиан, чем в Италии. Однако об этом мало кто знает, ведь в Китае строго относятся к религиям.

Врожденные уродства Нет ничего ужаснее, чем наблюдать, как ребенок растет с каким-либо врожденным дефектом, однако от этой правды жизни никуда не деться. В Китае такое случается чаще, чем можно себе представить. Каждый год в Китае рождается 1,2 миллиона детей с пороками развития, и эта цифра растет. Получается, ребенок с врожденным уродством появляется на свет в Китае каждые 30 секунд. С 2001 года число таких случаев выросло на 40%. Многие винят в этом плохую экологическую обстановку.

Загрязнение воздуха Многие наверняка слышали про ужасающее загрязнение воздуха в Китае. Власти страны обычно замалчивают, насколько в этом плане все плохо. В некоторые дни, когда воздух очень плотный и полон химикатов, людям приходится носить кислородные маски на улице. Причина такой экологической ситуации - в быстром росте промышленности Китая. Некоторые думают, что грязный воздух - это удел только Китая, однако из-за воздушных потоков загрязнение доходит до Сан-Франциско. Считается, что треть случаев загрязненного воздуха в Сан-Франциско связана с Китаем.

Пустые здания В Китае стоят миллионы пустых жилых домов. В частности, сейчас насчитывается 65 миллионов полностью свободных жилищ. Эта недвижимость разбросана по всему Китаю. Это не просто дома или здания, которые были заброшены годами: это города и районы, построенные в ожидании большого притока населения. Поскольку никто не приехал туда жить, они так и стоят пустые и безжизненные. Получается, в Китае есть довольно много городов-призраков.

Нищета Нищета - это ужасно, и в определенные моменты многие люди прошли через это. По разным оценкам, более 100 миллионов человек страдают от крайней степени нищеты в Китае по причине низкой оплаты труда. Некоторые получают всего два доллара в сутки, а кто-то - только один доллар. Население Китая настолько велико, что трудно спасти такое огромное количество людей от финансовой пропасти.

Запрет на реинкарнацию Один из основных принципов буддизма - вера в реинкарнацию. Китайские власти наложили вето на эту неотъемлемую часть буддизма, запретив некоторым монахам реинкарнироваться. Коммунистическое правительство заявило, что таким образом они пытаются управлять процессами реинкарнации. Однако многие считают, что это просто способ оградить людей от влияния Далай-ламы, который находится в изгнании.

Огромный пустой торговый центр Если вы когда-нибудь задавались вопросом, где же находится самый большой торговый центр в мире, он, конечно, в Китае. Но этот торговый центр не похож на другие, а все потому, что в нем почти нет магазинов и покупателей. 99% площадей торгового центра New South China Mall ни разу не использовалось, хотя ТЦ открылся семь лет назад. Площадь мегамолла - 650,3 тысячи квадратных метров. Он поделен на 2350 помещений, в которых могли бы находиться магазины самых разных размеров. Единственные места в торговом центре, которые работают, - это пара фастфудов вокруг входа.

Заблокированные сайты В Китае одержимы контролем над всем и вся, и особенно это выражается в мерах по ограничению доступа к интернету. В США можно попасть практически на любой сайт, а в Китае нет такой свободы. Здесь заблокированы Facebook, Twitter, Gmail и многие другие ресурсы. Даже New York Times заблокировали после того, как издание опубликовало материал, с которым коммунистическое правительство не согласно.

Пещерные люди На уроках истории всем наверняка рассказывали о том, что когда-то первобытные люди прятались в пещерах, чтобы защитить себя от опасностей внешнего мира, но эти времена давно позади... но только не в Китае. Пещера - дом более чем для 35 миллионов человек. В провинции Шэньси, одном из самых знаменитых мест, где живут в пещерах, люди ведут обычную повседневную жизнь.

Загрязненная вода От загрязнения воды страдают многие страны, но ужас в том, что более 700 миллионов человек в Китае потребляют загрязненную воду каждый день. В крупных городах очищается лишь около 10% сырых сточных вод. Отходы выбрасываются в озера, реки и другие места, где они просачиваются в грунт и загрязняют подземные воды.

Проблема с часовым поясом Мало кто может похвастаться собственной часовой зоной, но китайцы - одни из них. После установления коммунистического режима в 1949 году было принято решение, что в Китае должен быть свой часовой пояс по Пекину. Конечно, это была еще одна мера по ужесточению контроля в стране. Огромный часовой пояс стал причиной таких проблем, как поздний восход в некоторых районах страны, который приходится на 10 часов утра.

Пиратство Когда-то под термином "пиратство" подразумевалось нападение на другой корабль и его ограбление, однако со временем это слово стало воплощать незаконное использование или воспроизведение продуктов чужого интеллектуального труда. В 2010 году Китай прямо-таки взял пальму первенства в пиратстве. 78% программного обеспечения, установленного на компьютеры, было пиратским. Как ни посмотри, это очень большие объемы, и хотя везде так или иначе существует ворованный контент, Китай в этом смысле - впереди планеты.

Смертная казнь Во многих странах смертная казнь отменена либо используются более гуманные способы, такие как смертельная инъекция. Но в Китае, например, людей до сих пор казнят через расстрел.